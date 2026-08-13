Sucesos
Un incendio en una vivienda de Algemesí provoca un gran susto entre los vecinos
El fuego se ha originado en la cama de una de las habitaciones del inmueble
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se han movilizado tras recibir un aviso a las 19:39 horas por un incendio registrado en una vivienda de la calle Lope de Vega, en el municipio de Algemesí.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos dotaciones procedentes de los parques de Alzira y Silla, junto a un sargento del parque de Alzira, para hacerse cargo de las labores de extinción en el inmueble situado en el municipio de la Ribera Alta.
El fuego se localizaba concretamente en la cama de una de las habitaciones de la vivienda. Tras sofocar las llamas, los bomberos han realizado las correspondientes tareas de ventilación en el resto de la vivienda. El operativo ha dado por finalizados sus trabajos en la zona hacia las 22:09 horas.
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