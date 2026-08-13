La Policía detiene a 11 personas acusadas de estafas piramidales mediante falsas inversiones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a once personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas de tipo piramidal mediante falsas inversiones. Los ahora detenidos supuestamente engañaban a sus víctimas para que aportasen dinero en efectivo tras reunirlas en hoteles y salas de eventos y prometerles "grandes ganancias" si además conseguían nuevos inversores.

Los investigadores han localizado, de momento, a un total de 16 víctimas, y estiman un perjuicio económico superior a los 50.000 euros, según ha informado la Policía en un comunicado. La operación dio comienzo a principios del mes de julio cuando agentes de la Comisaría de distrito de Russafa de València tuvieron conocimiento, mediante una denuncia, de que un grupo de personas podría estar estafando masivamente a otras mediante un tipo de estafa piramidal.

Los agentes sospecharon que pudieran existir muchas más víctimas, por lo que recopilaron diversas denuncias de estafas y localizaron varias más con el mismo modus operandi. Tras un primer análisis de la información, se pudo constatar que en todas ellas el método de estafa encajaba en la modalidad piramidal. Asimismo, los investigadores lograron conocer la fórmula que permitía inducir a engaño a los perjudicados.

Los supuestos promotores de la estafa organizaban a través grupos en aplicaciones de mensajería instantánea reuniones informativas en hoteles o sala de eventos de la capital del Túria, donde instruían sobre la operativa de las inversiones y hacían creer a las víctimas que, haciendo aportaciones de dinero periódicamente, entrarían a formar parte de un entramado que se nutría de nuevos ingresos de personas y con ello obtendrían grandes beneficios económicos.

Estas normalmente entregaban a los organizadores un mínimo de entre 250 y 1.440 euros de inversión inicial y les prometían ganancias si conseguían que otras personas hicieran aportaciones por importes similares. Las víctimas eran convencidas de que cuantas más personas consiguieran hacer entrar en la organización más beneficios obtendrían. Las aportaciones se realizaban siempre en efectivo y en mano, sin recibir nunca un comprobante de la aportación realizada.

Después de entregar el dinero, las víctimas nunca recibían las ganancias prometidas ni recuperaban las inversiones realizadas. Hasta el momento se han identificado al menos a 16 víctimas, si bien podrían existir más perjudicados que todavía no han interpuesto denuncia.

Noticias relacionadas

Tras una ardua labor de investigación, la Policía Nacional logró la identificación plena de los supuestos integrantes del grupo criminal así como el reparto de tareas. En total han detenido a once personas como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. Los arrestados, tras ser oídos en declaración, han quedado en libertad tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.