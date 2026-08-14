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Incidente aéreo

Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises

La aeronave fue remolcada al taller después de que los ingenieros lograsen desbloquear el sistema de frenado que dejó inmóvil el aparato

Los pasajeros, que volaban a Frankfurt, fueron desembarcados en plena plataforma y vuelan hacia su destino en el mismo avión, tras ser reparado

Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises

Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises

Levante EMV

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Teresa Domínguez

Miguel Pérez

València

Susto y espera para acabar con despegue feliz. Ha sucedido esta madrugada, sobre las cinco y media, cuando el vuelo FR8607 de Ryanair con destino a Frankfurt y 160 pasajeros a bordo iba a comenzar a situarse en la pista autorizada para despegar. En ese instante saltaba la alarma en la cabina al detectarse un fallo en el sistema de frenado que había bloqueado una de las ruedas e impedía que la aeronave avanzara. Tras intentar solucionar el problema y ver que no había forma, han comunicado la situación a la torre de control del aeropuerto de Manises.

Desde la empresa han mandando al avión a un equipo de ingenieros y supervisores para analizar el problema e intentar solucionarlo y como se estaba haciendo de día y el tráfico aéreo comenzaba a ser mayor, decidían desembarcar a los pasajeros y llevaros en autobús a la terminal a la espera de intentar ver si se podía reparar la avería en el hangar o si, por el contrario, eran realojados en otra aeronave. Aunque lo primero era desbloquear los frenos, cosa que han logrado prácticamente a las ocho de la mañana.

Remolcado para ser reparado

El avión de Ryanair era remolcado hasta el parking de la terminal y sometido a una revisión donde le han sido cambiadas algunas piezas del sistema de frenado. Los pasajeros veían cómo su avión era redirigido hasta los parkings 11 y 12 en la plataforma norte que es la que, normalmente, se utiliza para pasajeros y mercancías.

Esta avería, que ha durado unas dos horas, no ha llegado a afectar al tráfico aéreo de Manises dado que ha sucedido en una zona con entrada y salida para otros vuelos y con espacio suficiente para que pudieran maniobrar sin problema alguno tanto despegues como aterrizajes.

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Finalmente, pasadas las ocho de la mañana los 160 pasajeros eran de nuevo devueltos al avión y han partido felizmente hacia su destino final que era Frankfurt.

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