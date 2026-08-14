Un camión en llamas en la A-3 a la altura de Requena moviliza a los servicios de emergencia por riesgo de incendio forestal y provoca retenciones kilométricas

Alarma esta tarde en la A-3. Los servicios de emergencia se han movilizado a la altura del pedanaje de El Rebollar, en el término municipal de Requena, tras declararse el fuego en un camión que circulaba por la autovía, según ha informado a las 20:21 horas el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La proximidad de las llamas a una zona de masa forestal y vegetación ha encendido rápidamente las alarmas, obligando a coordinar una respuesta rápida para evitar que el fuego se propagase al monte colindante.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones del Consorci Provincial de Bombers de València y una unidad de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, junto a una autobomba.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 291 y ha provocado retenciones de más de dos kilómetros.

Por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego en el camión, así como si hay heridos o retenciones destacables en la circulación de la autovía A-3 en sentido Madrid. Los efectivos continúan trabajando en la zona para sofocar las llamas.