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El detenido por convivir 8 meses con su padre muerto, puesto en libertad: "Con el ingreso mínimo vital igual hubiera cobrado más dinero que con la pensión de mi padre"

Antonio, el detenido por convivir 8 meses con su padre muerto, ha sido puesto en libertad: "Con el ingreso mínimo vital hubiera cobrado más dinero que con la pensión de mi padre", ha asegurado. "Lo tapé con una manta y no lo veía", ha dicho.

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Vilamarxant que llevaba meses muerto, tal y como ha publicado este periódico, sigue aportando al caso situaciones para intentar poder entender lo que sucedió en esa vivienda.