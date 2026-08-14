Gran susto en Carcaixent. Un incendio de vegetación declarado en el término municipal de esta localidad de la Ribera Alta ha provocado una enorme expectación tras generar espectaculares llamas visibles desde diversos puntos de la comarca.

El fuego se ha localizado concretamente en un solar en el que se ubicaba la antigua discoteca Bambú, una parcela donde se acumula abundante vegetación y una gran cantidad de palmeras. La vegetación ha provocado que el fuego cobrara fuerza con extrema rapidez, desatando la preocupación entre los vecinos de la zona.

Para atajar la emergencia y evitar la propagación de las llamas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado de inmediato un amplio dispositivo. En las labores de extinción y control participan una unidad de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana con una autobomba y tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Asimismo, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Carcaixent se han desplazado hasta el lugar para acordonar el perímetro y garantizar la seguridad en los accesos. También han participado voluntarios del VACIF de Alzira, según ha indicado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.

Un incendio en la antigua discoteca Bambú de Carcaixent desata la alarma con grandes llamas / Levante-EMV

Gracias a la rápida e intensa intervención de todos los medios desplegados, el conato ha podido ser sofocado con celeridad. La propia alcaldesa de Carcaixent ha querido transmitir tranquilidad a la población confirmando la evolución favorable del incendio. La primera edil ha destacado que el incendio ha sido bastante llamativo y espectacular, pero que a estas horas ya se encuentra controlado, aunque ha advertido de que todavía queda bastante faena por delante para refrescar el terreno y asegurar del todo la zona afectada.

Este incidente se produce en una jornada especialmente delicada en toda la Comunitat Valenciana debido a las adversas condiciones meteorológicas. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias recuerdan que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para mañana, 15 de agosto, se mantiene en nivel alto en todo el territorio valenciano, con la única excepción del sur de Alicante. A esta alerta se suma la alta probabilidad de que se registren tormentas secas, un fenómeno de elevado peligro por la posible caída de rayos, por lo que las autoridades insisten en pedir máxima precaución a toda la ciudadanía.