La Policía Nacional detiene a ocho hombres acusados de participar en una riña con cuchillos y hachas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Vila-real a ocho hombres, de entre 23 y 37 años, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, tras agredirse co cuchillos, hachas y objetos contundentes en el transcurso de una pelea que tuvo lugar en un parque del distrito valenciano de Trànsits a mediados de julio.

A dos de ellos se les imputa además un delito de homicidio en grado de tentativa y a otro también se le considera presunto autor de los delitos de amenazas graves y robo/hurto de uso de vehículo, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, sobre la 01:30 de la madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que acudiesen al parque Luis Mayans de València, donde al parecer varias personas se estaban agrediendo con armas blancas.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron en las inmediaciones a un varón ensangrentado, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas, que no respondía a estímulos, por lo que comisionaron a un indicativo sanitario, que lo trasladó a un centro hospitalario. Poco después hallaron en las proximidades a un segundo herido implicado en la reyerta. A la llegada de los policías, los presuntos agresores ya habían huido.

El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones, mientras que agentes de Policía Científica realizaron en el lugar de los hechos la inspección ocular técnico policial, en la que localizaron e intervinieron un hacha presuntamente empleada en la agresión.

Los agentes averiguaron que momentos antes se había producido una reyerta, con ocho individuos presuntamente implicados, en la que habían empleado armas blancas, como cuchillos y hachas, además de objetos contundentes para agredirse. Uno de ellos resultó herido en estado grave.

Además, varios de los sospechosos habrían huido a bordo de un vehículo, con el que el conductor supuestamente atropelló a otro de los hombres implicados en la pelea. Este turismo habría sido empleado por los ahora arrestados sin el consentimiento de su propietario.

Las pesquisas de los investigadores permitieron detener el mismo día de los hechos a tres de los sospechosos en la Comisaría Local de Policía Nacional de Vila-real (Castellón), después de que cinco de los presuntos implicados en la pelea se trasladasen a un hospital de la zona para ser asistidos de las lesiones sufridas. Se da la circunstancia de que acudieron al centro hospitalario en el turismo implicado en el atropello.

Días después, el 24 de julio, los agentes detuvieron otros tres hombres como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, por su participación en estos mismos hechos, que fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración y una vez advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.

Operado de urgencia

Las indagaciones de los investigadores del grupo de Homicidios permitieron identificar y detener el pasado 8 de agosto en València a un séptimo presunto implicado en la reyerta, como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y riña tumultuaria.

Este varón fue arrestado tras ser operado de urgencia en un hospital de la capital del Túria, tras sufrir lesiones por arma blanca en un hecho de similares características al investigado ocurrido en Torrevieja (Alicante).

La última detención se produjo este jueves, después de que los agentes localizasen al octavo sospechoso, conductor del vehículo usado en el atropello, y lo arrestasen como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumultuaria, amenazas graves y robo/hurto de uso de vehículo. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.

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La investigación también se ha saldado con la intervención, además del hacha localizada en el lugar de los hechos, de una navaja, tres teléfonos móviles, 1.200 euros en efectivo, y el turismo implicado en los hechos, que ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.