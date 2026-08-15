Un hombre, en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante un incendio en Altea este sábado

Un hombre ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante un incendio registrado en la madrugada de este sábado en una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de seis plantas del número 62 de la calle La Mar de Altea.

El aviso del incendio fue recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 5.36 horas de este sábado. Hasta el lugar se desplazaron inicialmente dos patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil de Altea, cuyos agentes tuvieron que forzar la puerta de la vivienda afectada para poder acceder a su interior y auxiliar a los residentes.

Los agentes desalojan a una docena de vecinos

Como medida preventiva, los efectivos policiales procedieron al desalojo de 12 vecinos del inmueble mientras se comprobaba la situación y se esperaba la llegada de los bomberos.

Poco después llegaron al edificio los efectivos del Parque de Bomberos de Benidorm, que localizaron en el interior de la vivienda al hombre afectado. Según fuentes policiales, en el momento del rescate se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos actuaron tanto desde el interior del inmueble como desde el exterior para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse a otras viviendas del edificio.

La Policía Local de Altea colaboró con los bomberos para extinguir el incendio de este sabado en la calle La Mar, 62. / Policia Local de Altea

Reanimado en el lugar y trasladado al hospital

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, los servicios sanitarios de emergencia desplazados hasta la calle La Mar atendieron al hombre en el mismo lugar del suceso. Allí, los equipos médicos iniciaron las correspondientes maniobras de reanimación para intentar revertir la parada cardiorrespiratoria y una vez estabilizado, el herido fue trasladado en una unidad del SAMU a un hospital, donde quedó ingresado en estado grave. Por el momento no han trascendido más datos sobre su evolución clínica.

El incendio quedó extinguido a las 6:55 horas

Desde el Consorcio han informado que la intervención de los bomberos “permitió controlar el incendio a las 6:16 horas, apenas 40 minutos después de recibirse el aviso. Finalmente, el fuego quedó completamente extinguido a las 6:55 horas, después de casi una hora y media de intervención”. Posteriormente, los vecinos desalojados regresaron a sus domicilios.

En las labores participaron un sargento, un cabo y cinco bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Para la intervención se movilizó una unidad de mando y jefatura, un vehículo autoescalera y una bomba urbana pesada.

Noticias relacionadas

Las causas que han provocado el incendio no han trascendido por el momento. Tampoco se dispone todavía de información detallada sobre los daños materiales ocasionados en la vivienda afectada ni sobre posibles desperfectos en el resto del edificio.