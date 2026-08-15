La pasada noche y madrugada se han registrado dos incendios en viviendas situadas en los municipios de Alfafar y Silla. El suceso más grave ha tenido lugar en Silla, donde 12 personas han tenido que recibir atención sanitaria tras quedar atrapadas en un edificio.

Incendio de madrugada en Silla con personas atrapadas

El suceso de mayor alcance se ha producido durante esta madrugada en Silla. Las alarmas han saltado a las 04:33 horas tras recibirse un aviso por un fuego declarado en la calle Vicente Aleixandre.

El incendio se ha originado en un tercer piso dentro de un edificio de ocho alturas, en cuyo interior se encontraban varias personas atrapadas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado seis dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Catarroja, Paterna, Torrent y Silla, bajo la coordinación de un sargento de Torrent.

Los efectivos han extinguido las llamas y han facilitado la atención sanitaria a 12 personas de la finca. Los trabajos de los bomberos se han prolongado durante más de tres horas, dándose por finalizados alrededor de las 08:03 horas.

Noche de tensión en l'Horta: dos incendios en viviendas de Silla y Alfafar con doce personas atendidas tras quedar atrapadas. / Consorcio de Bomberos de València

Fuego en un piso de Alfafar y tres viviendas confinadas

Horas antes, a las 21:59 horas del día anterior, los bomberos actuaron por otro incendio en el municipio de Alfafar, concretamente en la calle Sant Cayetano.

En este caso, la intervención ha contado con dos dotaciones de Silla y Catarroja, junto con un sargento de Torrent. El fuego se ha localizado en una de las habitaciones de la vivienda. Tras extinguir las llamas, los bomberos procedieron a realizar las labores de ventilación. Debido a la presencia de humo, tres pisos del edificio tuvieron que ser confinados por precaución.