El PPCV denuncia que las víctimas del tren de Bejís "siguen esperando justicia y ayudas"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha denunciado que "las víctimas del tren de Bejís siguen esperando justicia y ayudas" cuatro años después y ha criticado "la dejadez del Gobierno de España por retrasar el depurar responsabilidades".

En un comunicado, Martínez ha asegurado que "es necesaria una investigación inmediata, que el Gobierno de Sánchez depure responsabilidades y que se deje de dar largas a las víctimas de ese tren que atravesó la zona afectada por las llamas, sufriendo las flagrantes negligencias que se detectaron en aquella emergencia".

"Sin resolución judicial ni indemnizaciones"

La portavoz popular ha indicado que "las víctimas, una veintena de heridos, siguen esperando justicia, sin una resolución judicial ni indemnizaciones tras sufrir graves secuelas" y ha criticado que "es lamentable" que "las víctimas sigan esperando una respuesta sobre las negligencias públicas que provocaron que se enviara un tren a un territorio previamente evacuado porque estaba incendiado".

"La nefasta gestión de aquel Gobierno negligente de Ximo Puig contrasta con la celeridad de las ayudas que ha puesto en marcha el actual Consell para los afectados por el incendio de la Vall d’Uixó que, en el próximo pleno, se extenderán para paliar los daños en vivienda y empleo a los afectados del incendio de Tírig", ha señalado.

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Compromiso de recuperación

Por otra parte, la portavoz popular ha aprovechado el cuarto aniversario de la catástrofe que asoló la zona para destacar el compromiso de recuperación del espacio forestal de Bejís: "La Generalitat no se ha limitado a actuar sobre la emergencia: ha seguido trabajando en la recuperación del territorio afectado a medio y largo plazo invirtiendo en la restauración ambiental", ha concluido.