Detienen a un hombre por amenazar con una navaja a un socorrista y un bañista en una piscina municipal de València

En pleno mes de agosto y con el recinto lleno de bañistas, entre ellos muchas familias que buscaban un cobijo para evadirse del calor sofocante que respira la ciudad, un hombre alteró el ambiente en una piscina municipal de València tras enzarzarse en una discusión con un socorrista y un bañista que intentó mediar, a los que llegó a amenazar de muerte con una navaja.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 9 de agosto, aunque no ha sido hasta ahora cuando la Jefatura Superior de Valencia ha informado de la detención del sospechoso, un hombre de 39 años de edad al que se le atribuyen los delitos de amenazas y tenencia de armas.

Accedió a una zona restringida

Según exponen en un comunicado, dos patrullas de Policía Nacional acudieron a la piscina municipal después de ser comisionados por la Sala CIMACC 091 alertando de que, al parecer, un hombre portaba un cuchillo de grandes dimensiones en el recinto.

A su llegada, los agentes localizaron al sospechoso en una actitud muy nerviosa y agresiva, aunque ya no llevaba el arma blanca porque un ciudadano había conseguido arrebatársela instantes antes de la intervención policial.

Tras entrevistarse con varias personas que se encontraban en el recinto, los policías averiguaron que el incidente comenzó cuando un socorrista le recordó al detenido que estaba prohibido subir a una zona de la piscina en la que se encontraba.

La discusión fue subiendo de tono hasta que, presuntamente, el sospechoso sacó una navaja de tipo mariposa y amenazó de muerte al trabajador. Un bañista que trató de mediar también fue intimidado con el arma.

Tenía antecedentes

Finalmente, otro usuario de la instalación consiguió desarmar al agresor y entregó la navaja a los agentes cuando estos llegaron al lugar. El arma intervenida tenía una hoja de "unos diez centímetros", precisan desde la Policía.

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Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional / Policía Nacional

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y tenencia de armas. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde el juez de guardia acordó las medidas cautelares para el detenido hasta que se celebre el juicio.