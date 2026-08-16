Operación antidroga: cae un clan familiar dedicado a la "telecoca" en Elx

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes en Elx mediante el arresto de dos hombres, un padre y su hijo, acusados de un delito de tráfico de drogas. Los sospechosos operaban bajo el método conocido como "telecoca", repartiendo la mercancía directamente a domicilio a bordo de motocicletas.

La operación policial comenzó a gestarse cuando los investigadores recibieron los primeros avisos sobre la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo en una vivienda situada en el barrio de Carrús, en la localidad ilicitana.

El caso pasó a manos del Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elx. Los agentes centraron todos sus esfuerzos en localizar con exactitud el inmueble sospechoso y en identificar plenamente a las personas que residían en su interior.

Imagen de archivo de un policía nacional. / Levante-EMV

El 'modus operandi'

Las pesquisas permitieron comprobar que los dos implicados eran un padre y su hijo, ambos con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El sistema de distribución consistía en efectuar desplazamientos cortos en ciclomotor hacia diferentes portales. En dichos puntos se reunían brevemente con otras personas antes de regresar de nuevo a su domicilio base.

Durante los seguimientos, los agentes constataron que los arrestados extremaban las precauciones para evitar la acción policial. Los sospechosos adoptaban abundantes medidas de seguridad, tales como dar varias vueltas a la manzana antes de acceder al garaje de su vivienda con el fin de comprobar si eran vigilados.

Comisaría de Elx. / CNP

Incautación de droga, dinero y vehículos

Una vez reunidos los indicios necesarios, y con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y el registro de la vivienda de los investigados, culminando con la detención de ambos. Durante la intervención, los agentes se incautaron 95 gramos de cocaína listos para su distribución; 5.605 euros en efectivo; una balanza de precisión y diversos útiles para la preparación de las dosis; y uno de los ciclomotores utilizados para los repartos, en cuyo portaobjetos se hallaron más evidencias para la investigación.

Tras la finalización de las diligencias policiales pertinentes, los dos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elx.