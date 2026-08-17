Suceso
Fallece una mujer atropellada por el TRAM en La Vila Joiosa
El accidente se ha producido entre las paradas de Villajoyosa y Creueta y la Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso
Lydia Ferrándiz
Una mujer ha fallecido este lunes tras ser atropellada por un tren de la Línea 1 del TRAM d’Alacant en la Vila Joiosa entre las paradas de Villajoyosa y Creueta, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se ha recibido a las 10:25 horas y la intervención de los bomberos continúa en la zona, a la espera de que finalicen las labores de la Policía Judicial y del forense para poder retirar el cuerpo de las vías. No se han registrado otros heridos.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello y, según fuentes de la intervención, por el momento la fallecida no ha podido ser identificada. En el dispositivo participan una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ) y una Bomba Urbana Pesada (BUP), con un suboficial, un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benidorm.
La incidencia ha obligado a interrumpir durante casi tres horas el servicio en la Línea 1, que conecta la plaza de los Luceros de Alicante con Benidorm. Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha informado a los usuarios de que se había suspendido la circulación y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.
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Fuente: Información
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