Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calpe (Alicante) para quedarse con su patrimonio

Aislada de su entorno para poder manipularla y que cambiara su testamento. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por manipular a una mujer británica de 91 años en Calpe para quedarse por con su patrimonio, ha informado la Comandancia de la Benemérita. A los arrestados, dos hombres 64 y 67 años y una mujer de 62, se les imputan delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal. El grupo habría sometido a la víctima a un sistema de aislamiento, control y manipulación para tener acceso a todos sus bienes. De hecho, la víctima fue seleccionada por su alto poder adquisitivo y porque residía sola en España. De hecho, en unos meses habían obtenido hasta 20.000 euros en efectivo de las cuentas de la mujer y consiguieron que modificara su testamento. Aunque los investigados quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial, una de las medidas cautelares adoptadas por el juzgado ha sido el imponer una orden de alejamiento para garantizar la protección de la víctima.

La investigación, que ha sido bautizada como Operación Confide, se puso en marcha por los agentes del Área de Investigación del cuartel de Calpe después de los hijos de la víctima denunciaran el progresivo aislamiento al que estaba siendo sometida su madre y de la influencia que varias personas estaban ejerciendo sobre ella. En estas pesquisas se pudo determinar que existía un modus operandi dirigido a controlar progresivamente a la víctima y a obtener su dinero y el acceso a su patrimonio.

En una primera fase, los ahora detenidos habrían procedido a aislar a la mujer de su entorno, aprovechándose de que reside sola en España y que su familia está en el Reino Unido. Para ello, cambiaron las cerraduras de la vivienda, retuvieron su pasaporte y bloquearon los contactos telefónicos de amigos y familiares. Incluso llegaron a instalar una cámara de videovigilancia en las áreas comunes del edificio enfocadas a la puerta del domicilio, para controlar las visitas que recibía. Toda la correspondencia bancaria y personal de la víctima fue desviada a un buzón exterior controlado por el grupo, impidiendo que tuviera conocimiento de sus asuntos financieros y personales.

En el interior del domicilio, los arrestados habían colocado sus propias fotografías repartidas por toda la vivienda, hecho que la Guardia Civil atribuye a estos mecanismos de control, con el objetivo de condicionar psicológicamente a la víctima y reforzar una falsa imagen de vínculo afectivo y de importancia de estas personas en su vida.

Pasaporte retenido

Paralelamente, a lo largo de esos meses, los investigados acompañaban sistemáticamente a la mujer a diferentes sucursales bancarias para realizar retiradas periódicas de dinero en efectivo. Una circunstancia que llamó la atención de sus conocidos, ya que la víctima tenía sus recibos domiciliados y no parecían existir razones que justificaran las extracciones continuadas de efectivo. En un corto periodo de tiempo habían sacado hasta 20.000 euros en efectivo.

Los miembros del grupo también consiguieron que la mujer cambiara su testamento a favor de ellos. Debido al deterioro cognitivo de la mujer, los arrestados la engañaron haciéndole creer que debía firmar la aceptación de la herencia de su marido, cuando en realidad lo que estaba firmando eran los documentos destinados a incluir a los investigados entre sus últimas voluntades. La Guardia Civil precisó que esa situación ya ha sido revertida.

Debido al elevado patrimonio que posee la víctima también en el extranjero, el grupo habría llegado a intentar trasladarla fuera del país para seguir ejerciendo el control sobre ella y poder disponer de sus bienes, continuando con el control que ejercían sobre ella.

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A los tres detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal. Han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Denia, que ha decretado libertad con la imposición de medidas cautelares para todos ellos, con una orden de alejamiento y comunicación respecto a la víctima para garantizar su protección.