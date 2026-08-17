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En las Islas Baleares

Dos niños, en estado grave tras ahogarse en piscinas de Mallorca e Ibiza

Se trata de un niño británico de cuatro años y una niña francesa de dos, que han sido ingresados en hospitales

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma.

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma. / DM

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Xavier Peris

Palma

Dos niños pequeños, de cuatro y dos años, han sido ingresados en estado grave en distintos hospitales tras ahogarse en dos piscinas de Pollença e Ibiza esta mañana.

El primer incidente ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana, en el Club Náutico del Port de Pollença (Mallorca). Un niño británico de cuatro años ha sido rescatado de la piscina por el socorrista. El pequeño estaba en mal estado y le han practicado las maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Una vez estabilizado por el equipo médico, motoristas de la Guardia Civil han puesto en marcha una alerta verde y han abierto paso al vehículo sanitario hasta el hospital de Son Espases.

El pequeño ha quedado ingresado en estado grave.

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Poco después, sobre las once de la mañana, una niña francesa de dos años ha sido también rescatada en mal estado de una piscina de un hotel en Cala Tarida, en Ibiza. De nuevo la pequeña ha sido asistida por los socorristas hasta la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil ha activado otra alerta verde para agilizar el traslado al hospital de Can Misses, donde ha ingresado también en estado grave.

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Fuente: Diario de Mallorca

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