Un vehículo incendiado en Campanar dificulta el tráfico en Valencia
La actuación de los servicios de emergencia está complicando la circulación en la zona de Campanar, concretamente en la avenida Tirso de Molina
C. Moreno/JR
Un vehículo incendiado en Campanar ha dificultado el tráfico en Valencia durante este mediodía.
El incidente ha tenido lugar en la avenida Tirso de Molina, a la altura del número 13, y ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos y está provocando complicaciones en el tráfico en esta zona de la ciudad, con retenciones y dificultades para circular por la avenida y sus inmediaciones.
La incidencia se ha producido en el entorno del barrio de Campanar, donde la presencia de los servicios de emergencia y del vehículo afectado está condicionando la circulación.
Además, la columna de humo negro ha sido visible desde varios kilómetros de distancia y los bomberos se han desplazado hasta el punto para intervenir en el suceso.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del incidente ni sobre posibles personas afectadas.
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