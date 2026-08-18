Investigación
'Alicante Entiende' asegura que el "joven asesinado en la playa San Juan" fue agredido por "ser gay"
Desde la asociación LGTBI apuntan a que se trató "de una agresión homófoba" y piden "que los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías"
"Un joven de 27 años fue asesinado en la playa de San Juan de Alicante después de intentar ligar con otro chico. Una vida truncada. Una respuesta brutal ante un acercamiento afectivo entre dos hombres", han señalado desde la asociación LGTBIQ+ 'Alicante Entiende' en reacción a la muerte de un joven el pasado 14 de agosto en Playa de San Juan. La investigación policial no ha hallado indicios de que se trate de una agresión homófoba y al detenido no se le ha imputado ningún delito de odio.
Tal y como contó este diario, el joven de 22 años detenido por su presunta implicación en la muerte quedó en libertad con medidas cautelares tras pasar este sábado a disposición judicial. La Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad con la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El presunto agresor quedó así investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Denuncia de 'Alicante Entiende'
Según fuentes cercanas al caso, el joven de 22 años detenido presuntamente propinó una patada en la cabeza a la víctima y el agredido se golpeó gravemente contra las vías. Desde la asociación 'Alicante Entiende' denuncian que esta se trató de una agresión homófoba al haberse dado tras intentar la víctima tener un acercamiento con otro joven, según han comunicado a través de sus redes.
"Ante unos hechos así, nos preocupa profundamente que la posible motivación homófoba no sea reconocida como tal y que la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen", señalan desde la asociación.
"Desde los colectivos LGTBI exigimos que los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdaderas motivaciones del crimen y que la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada".
Concentración este jueves
Por ahora, el próximo jueves 20 de agosto, de 20 horas a 21 horas se ha organizado una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Alicante "en recuerdo y repulsa" tras lo sucedido.
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Fuente: Información
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