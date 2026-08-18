La Audiencia considera que el Ayuntamiento de Mislata no tuvo responsabilidad en el accidente mortal del hinchable

Los padres de Vera, la niña de cuatro años que perdió la vida en una atracción hinchable en la Feria de Navidad de Mislata la tarde del 4 de enero de 2022, están "decepcionados con la justicia". Llevan años luchando para que los responsables de lo sucedido sean puestos ante ella. Estos días esa justicia que buscan les ha dado un varapalo al desestimar el recurso que presentaron, donde pedían que la responsabilidad en la muerte de su hija fuera compartida, por una parte por el Ayuntamiento de Mislata y por otra por el feriante, pero de momento la Audiencia de València ha desestimado su petición y considera que el ayuntamiento mislatero no tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

Siguen denunciando que el hinchable estaba deficientemente anclado y su ubicación hizo que quedara más desprotegido, si cabe, frente al viento. Que no es lo mismo un hinchable en una comunión o fiesta de un pueblo que en un recinto ferial con más de una veintena de atracciones.

Sobreseimiento provisional

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia de València ha desestimado el recurso de apelación presentado por los padres de Vera y al mismo tiempo confirma el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto al técnico municipal y por extensión al Ayuntamiento de Mislata.

Los padres discrepaban de haber puesto fin a la fase de investigación sin practicar las diligencias interesadas, ni haber resuelto nada sobre ellas. Ahora el juzgado se ha limitado a sobreseer provisionalmente la parte que afecta al técnico del Ayuntamiento de Mislata.

Para ello, aunque los familiares de la pequeña insistieron en la existencia de una regularidad en la tramitación de los expedientes administrativos por parte del consistorio mislatero, aludiendo a que debían haberse tramitado dos licencias para iniciarse la feria de Navidad, esto es, una licencia de ocupación y otra de apertura, insistían en que la licencia de ocupación no bastaba para que la Feria de Navidad pudiera haber abierto al público.

No era aplicable

Alegaban que no se presentó la declaración responsable; que no se aportó un informe OCA; y que todo ello no libraba al Ayuntamiento de Mislata de su obligación. Una obligación de inspeccionar, comprobar y autorizar la actividad con carácter previo a su inicio, al no existir dicho informe.

El Tribunal recuerda lo que dice la Ley de Espectáculos Públicos de la Generalitat Valenciana y en diciembre de 2021 entró en vigor un apartado donde se dice que "podrán ser acreditados, si el interesado así lo considera oportuno, mediante la intervención de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA)" explicando al auto judicial que este cambio entró en vigor el uno de enero de 2022 y, por tanto, "no era aplicable cuando se llevó a cabo la actuación del Ayuntamiento" de Mislata.

Normas contradictorias

Abunda el tribunal en más legislación y a su vez concluye indicando que "ante la evidente contradicción" en algunos preceptos y las disposiciones autonómicas, se emitió una circular por parte de Emergencias de la Generalitat Valenciana donde se abordaba el tema de las instalaciones portátiles o desmontables, en especial los castillos hinchables.

Es aquí donde el tribunal hace hincapié en una respuesta a una consulta del Ayuntamiento de Mislata por parte de la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, donde se señala que "sobre la duda provocada por la expresión 'si así procede, deberá inspeccionar y comprobar la atracción instalada' donde se señala que un ayuntamiento posee la facultad de inspeccionar la instalación y, si se detectase algún defecto -sustancial o no-, adoptar las medidas pertinentes que procedan a la suspensión o cierre de la actividad".

Así las cosas, la Audiencia de València interpreta que, en este marco, el Ayuntamiento de Mislata "podía o no proceder a la inspección de la instalación a tenor de sus medios personales" por lo que la expresión "si así procede, deberá..." tiene por fin no establecer una obligación perentoria al Consistorio de modo que "en todo caso" debe efectuar tal inspección, sino que, si así lo considera oportuno o conveniente o si sus medios lo permiten, proceda -potestativamente- a efectuarla" concluyendo que el organizador asume una responsabilidad al presentar su declaración responsable al señalar que lo tiene todo acorde a la ley. Y concluyendo que dicha declaración, "la entidad local puede comprobar o no".

Ante dicha nota aclaratoria de Emergencias, el auto judicial señala que "según la citada respuesta" el Ayuntamiento de Mislata "no tenía una obligación de inspeccionar el funcionamiento de la actividad si se presentaba la declaración responsable con toda la documentación legalmente exigida" Y destaca que, entre esa documentación, "no era obligatorio que se presentara un certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) y que, en su defecto, se podía presentar "un proyecto técnico de montaje suscrito por un técnico habilitado competente" en el que se acreditara que las instalaciones reunían las medidas necesarias de seguridad y solidez de todos sus elementos".

Documentación "mejorable y hasta confusa"

Otro aspecto que el Tribunal es la petición de los familiares de la niña fallecida, donde denunciaban que no se había presentado una declaración responsable para la Feria de Navidad, razón por la que no debió entrar en funcionamiento. Aquí la sala, tras examinar los expedientes remitidos por el consistorio mislatero, señala que para la Feria de Navidad se presentó la instancia adjuntando, entre otros documentos, un plano con la ubicación de las atracciones, y el uno de diciembre se aprobó la licencia de ocupación. Al día siguiente se aportó el certificado técnico de supervisión y dirección del montaje de las instalaciones, incluida la que luego se accidentó.

Eso sí, para la Audiencia de València los documentos presentados son "mejorables" llegando a señalar que "hasta confusos" pero no pueden desconocerse que se presentaron explícitamente para instalar la Feria de Navidad, así como iniciar la actividad. También se presentó toda la documentación requerida con relación a cada una de las atracciones que se iban a instalar y al conjunto de la Feria.

Examinar y comrpobar documentación

Es por ello que "no puede derivarse ninguna responsabilidad penal a un funcionario que da cumplimiento a lo que se ordena en disposiciones que, para él, son de obligado cumplimiento y que, desde luego, no resultan manifiestamente ilegales o arbitrarias".

En definitiva, el funcionario no tenía más obligación que la de examinar y comprobar la documentación aportada y que fue calificada de correcta "sin que resultara a la vista de la misma ni una obligación de llevar a cabo una comprobación en el lugar de la instalación".

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Por todo ello, la Audiencia de València desestima el recurso de apelación presentado por los padres de Vera y al mismo tiempo confirma el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto al técnico municipal y por extensión al Ayuntamiento de Mislata.