Investigación
La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Sevilla
Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca
Claudio Guarino
La mujer acusada de matar a su pareja en Estepa (Sevilla) ha sido enviada a prisión provisional a la espera del juicio. Así lo ha acordado la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) después de que se le detuviera como la presunta autora de la muerte de su pareja sentimental este pasado domingo.
La acusada ha prestado declaración durante la mañana de este martes. De la misma manera, han pasado por sede judicial varios testigos de los hechos, según informó la oficina de prensa del TSJA. A la mujer se le atribuye un presunto delito de homicidio.
Cabe recordar que la mujer, de 33 años, fue detenida en Estepa por haber acabado con la vida presuntamente a su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural. El cuerpo de varón fue encontrado en el lugar con signos de violencia causadas, según las primeras investigaciones, por heridas de arma blanca. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.
Fuente: El Correo de Andalucía
- El exjefe de la policía de Valencia, un excomisario y un comisario principal son citados por la juez como investigados por el presunto amaño de un polémico examen en la cúpula policial
- El último bando: las mujeres que aún anuncian los entierros por las calles de Oliva y Tavernes de la Valldigna
- Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
- Estos son los municipios valencianos en riesgo rojo y naranja por calor
- Fallece Mari Carmen Armiñana, la 'entrañable' profesora de Lengua de cientos de valencianos
- Detenido un gorrilla tras robar a la Policía Local y ser perseguido por la playa de Gandia
- Polémica en Silla por la muerte de un toro durante los bous al carrer: denuncian golpes y calambrazos
- Un incendio industrial en Algar de Palància pone en alerta a los dispositivos de extinción