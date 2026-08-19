Trágico accidente en la A-3: un muerto y un herido tras el choque de dos camiones en Requena
Uno de los implicados en el incidente fue atendido 'in situ' por los sanitarios debido a un cuadro de ansiedad y diversos cortes en una pierna
Un hombre de 55 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-3 a su paso por Requena. En el siniestro se han visto implicados dos camiones, según ha confirmado oficialmente el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El accidente se produjo a las 23.45 horas de este martes. Tras el aviso de emergencia, hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato recursos sanitarios de urgencia una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).
Balance de víctimas y asistencia médica
A su llegada, los servicios médicos desplazados al tramo de la A-3 en Requena únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 55 años.
Por otro lado, el segundo afectado, un hombre de 41 años, fue atendido 'in situ' por los sanitarios debido a un cuadro de ansiedad y diversos cortes en una pierna. Posteriormente, el herido fue trasladado en la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital General de Requena, tal y como han detallado las fuentes del CICU.
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