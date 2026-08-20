Un accidente en la A-35 en Vallada corta todos los carriles y provoca retenciones kilométricas hacia Canals

Un aparatoso accidente registrado este mediodía en la autovía A-35 a su altura por Vallada está generando importantes problemas circulatorios. El siniestro ha obligado a cortar por completo la vía en sentido Canals, acumulando importantes retenciones en la zona.

El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 35 de la citada autovía (posiblemente debido a la intensa granizada que está cayendo en la zona en estos momentos), dentro de la provincia de Valencia, y afecta a todos los carriles de circulación en sentido Canals, lo que impide el paso de vehículos por este tramo. Hasta el momento, la situación ha provocado al menos dos kilómetros de retenciones, complicando la movilidad de los conductores que transitan por este tramo de la A-35.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que el accidente se ha producido a las 13:33 horas. Por el momento, desde la DGT han indicado que, si bien se confirma oficialmente que las retenciones y el corte de la vía se deben a un accidente, todavía no se conocen los vehículos implicados en el suceso.

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La DGT ha aprovechado para recomentar a los conductores que extremen la precaución y busquen vías alternativas de desplazamiento si tienen previsto circular por esta zona de la comarca de la Costera.