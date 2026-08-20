Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaAsesinato MassanassaTurismo MalvarosaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaColmenas turísticas BenicalapRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Crimen

Vecinos de Massanassa señalan que las peleas y molestias donde un joven ha matado hoy a su tío son habituales

El sobrino, de 22 años, mataba supuestamente a su tío de 43 tras pelearse en el interior de un pub de la localidad y recorrer más de cien metros

La Policía Local y la Guardia Civil acudieron de inmediato pero, a la llegada de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvarle la vida

Restos de la intervención esta mañana al conocerse el apuñalamiento mortal en Massanassa

Restos de la intervención esta mañana al conocerse el apuñalamiento mortal en Massanassa / Miguel Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

Massanassa

Los vecinos de la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa que residen cerca del local donde esta madrugada se ha producido la pelea entre tío y sobrino que ha acabado con el primero matando, supuestamente, al segundo, han señalado que "es muy habitual y demasiado frecuente ya este tipo de problemas en la zona" señala a este periódico una vecina.

De hecho, el local donde, al parecer, se inició la discusión lo estuvo regentando durante muchos años una persona del municipio, pero "desde hace un tiempo acá, ha cambiado de muchas manos y siempre hay follón en la puerta" relata otro vecino de las inmediaciones de la avenida Blasco Ibáñez que se había enterado de lo ocurrido por la exclusiva de Levante-EMV.

Uno de los vecinos de la zona donde ocurrió el asesinato, al principio de la avenida, y que reside encima del local de kebab donde quedó tendida la víctima, explicaba que no escuchó nada y que solo se dio cuenta de lo sucedido cuando vio las patrullas de la Guardia Civil y Policía Local atendiendo a una persona en el suelo.

Noticias relacionadas

Tal y como ha publicado este periódico esta mañana, la Guardia Civil ha detenido a un joven tras matar a su tío de una cuchillada en Massanassa. Los hechos han ocurrido a las cinco de esta madrugada tras una discusión a la salia de un pub. La víctima, español de origen colombiano, recibió supuestamente de manos de su sobrino una cuchillada en el corazón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  2. Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
  3. La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
  4. Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
  5. Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
  6. El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
  7. València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
  8. La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche

Vecinos de Massanassa señalan que las peleas y molestias donde un joven ha matado hoy a su tío son habituales

Vecinos de Massanassa señalan que las peleas y molestias donde un joven ha matado hoy a su tío son habituales

Zambullirse en el desastre: todavía hay devotos de la playa perdida de Dénia

Zambullirse en el desastre: todavía hay devotos de la playa perdida de Dénia

Tavernes Blanques y Alboraia en conflicto por el cambio de una parada de autobús

Tavernes Blanques y Alboraia en conflicto por el cambio de una parada de autobús

València tanca el Jardí del Túria pel risc de pluges i tempestes

València tanca el Jardí del Túria pel risc de pluges i tempestes

Zambullirse en una playa en ruinas en Dénia (imágenes)

Zambullirse en una playa en ruinas en Dénia (imágenes)

Primeras cancelaciones en la Safor por la previsión de lluvias y tormentas: Almoines aplaza su carrera al viernes y Gandia suspende un concierto

Primeras cancelaciones en la Safor por la previsión de lluvias y tormentas: Almoines aplaza su carrera al viernes y Gandia suspende un concierto

La Diputació de València aprueba siete proyectos en la Ribera con una inversión que supera el millón de euros

La Diputació de València aprueba siete proyectos en la Ribera con una inversión que supera el millón de euros

Antifaces, tapones y camas nuevas para dormir mejor y recuperarse antes en el Hospital de la Ribera

Antifaces, tapones y camas nuevas para dormir mejor y recuperarse antes en el Hospital de la Ribera
Tracking Pixel Contents