Crimen
Vecinos de Massanassa señalan que las peleas y molestias donde un joven ha matado hoy a su tío son habituales
El sobrino, de 22 años, mataba supuestamente a su tío de 43 tras pelearse en el interior de un pub de la localidad y recorrer más de cien metros
La Policía Local y la Guardia Civil acudieron de inmediato pero, a la llegada de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvarle la vida
Los vecinos de la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa que residen cerca del local donde esta madrugada se ha producido la pelea entre tío y sobrino que ha acabado con el primero matando, supuestamente, al segundo, han señalado que "es muy habitual y demasiado frecuente ya este tipo de problemas en la zona" señala a este periódico una vecina.
De hecho, el local donde, al parecer, se inició la discusión lo estuvo regentando durante muchos años una persona del municipio, pero "desde hace un tiempo acá, ha cambiado de muchas manos y siempre hay follón en la puerta" relata otro vecino de las inmediaciones de la avenida Blasco Ibáñez que se había enterado de lo ocurrido por la exclusiva de Levante-EMV.
Uno de los vecinos de la zona donde ocurrió el asesinato, al principio de la avenida, y que reside encima del local de kebab donde quedó tendida la víctima, explicaba que no escuchó nada y que solo se dio cuenta de lo sucedido cuando vio las patrullas de la Guardia Civil y Policía Local atendiendo a una persona en el suelo.
Tal y como ha publicado este periódico esta mañana, la Guardia Civil ha detenido a un joven tras matar a su tío de una cuchillada en Massanassa. Los hechos han ocurrido a las cinco de esta madrugada tras una discusión a la salia de un pub. La víctima, español de origen colombiano, recibió supuestamente de manos de su sobrino una cuchillada en el corazón.
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