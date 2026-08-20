Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin

En la localidad de Burlada

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

El suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada

Dos agentes de la Policía Foral Navarra.

Dos agentes de la Policía Foral Navarra. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en el municipio de Burlada (Navarra) que se había incendiado.

Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada.

Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.

Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.

Noticias relacionadas

Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encuentra grave, mientras que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  2. Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
  3. La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
  4. Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
  5. Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
  6. El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
  7. València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
  8. La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Ontinyent suspende la Entrada de Bandas por la lluvia

Ontinyent suspende la Entrada de Bandas por la lluvia

Las tormentas dejan cuatro conatos de incendio en Valencia y Castellón

Las tormentas dejan cuatro conatos de incendio en Valencia y Castellón

Oleada de pinchazos de ruedas en un barrio de Sagunt

Oleada de pinchazos de ruedas en un barrio de Sagunt

Una tormenta de alto riesgo azota la Comunidad Valenciana

Una tormenta de alto riesgo azota la Comunidad Valenciana

La lluvia agrieta la calzada junto al Jardín del Beso en Xàtiva y afecta al desmontaje de las paradas ambulantes

La lluvia agrieta la calzada junto al Jardín del Beso en Xàtiva y afecta al desmontaje de las paradas ambulantes

El viento arrastra una caseta en la playa de les Palmeretes con dos personas dentro

Suspenden el concurso de comer fartons y horchata de la Fira de Xàtiva por la tormenta

Suspenden el concurso de comer fartons y horchata de la Fira de Xàtiva por la tormenta
Tracking Pixel Contents