El sobrino que mató a su tío en Massanassa se ocultó entre coches para sorprenderlo

De nuevo un bar de por medio y una víctima mortal. La última vez fue el pasado 5 de agosto en el barrio valenciano de Ayora y ahora, quince días después, lo es tras la salida de un bar en Massanassa. En la primera ocasión fue el dueño del bar quien mató a su hijastro y esta vez es un sobrino quien supuestamente ha matado a su tío de una certera cuchillada en el pecho, a la altura del corazón, este jueves, tal y como avanzó en exclusiva en su edición digital Levante-EMV.

Todo comenzó la madrugada del jueves en el interior de un pub en la avenida de Blasco Ibáñez de Massanassa. Tal y como recogen las imágenes del local y entregadas a la Guardia Civil según confirmaba a este periódico la dueña del pub, se producía sobre las dos y media de la madrugada una pelea, supuestamente entre sobrino y tío, teniendo que intervenir gente del local de ocio para separarlos.

"Apareció de la calle de al lado"

Tras el incidente, el sobrino fue echado del establecimiento y se marchó andando por la avenida hacia su casa. Se desconoce, por el momento, qué hizo nada más abandonar el local, pero los investigadores de Homicidios de la Guardia Civil tratan de averiguar si el detenido esperó a su tío a la salida, se cansó y se marchó, o por el contrario ya había premeditado acabar con su vida.

Este periódico localizaba a dos mujeres que acompañaron a la víctima en sus últimos minutos de vida, es decir, desde donde se produjo la pelea inicial, -el pub- hasta su casa, aunque no pudieron llegar. Según han explicado ambas acompañaron a Jeiver O. P., a la salida del pub “porque era conocido de mi marido y nos pidió que lo acompañáramos a casa” así que fueron juntos los tres por la misma avenida de Blasco Ibáñez andando unos doscientos o trescientos metros hasta que apareció su sobrino. Recordaban que salió rápido, como si estuviera oculto entre los coches, dado que solo lo vieron cruzar desde la calle Sant Joan a la avenida de Blasco Ibáñez.

Las dos mujeres, cansadas de no haber dormido, de contestar a múltiples preguntas de los investigadores y de vivir como testigos los hechos, tenían claro que “apareció de la calle de al lado y se fue directamente a por él” sin darles tiempo de reacción.

Se fue a casa a por un cuchillo

Sospechan, y eso es lo que Homicidios está analizando, que el joven, cuando fue echado del pub tras la primera agresión, se marchó a su casa y cogió un cuchillo y lo ocultó en una mochila. Las dos testigos explicaron que no sabían de dónde había sacado el chico el arma blanca, pero posiblemente la llevara escondida en la mochila para no despertar sospechas si se cruzaba con alguien.

Seguramente estuviera oculto y, al vernos llegar por la avenida, salió, recordaban ambas testigos, quienes insistían en que el ataque fue por sorpresa y muy rápido. Fue apuñalado en la carretera, intentó subirse a la acera, cayendo desplomado junto a una farola y la puerta de un establecimiento de kebab, explicaban.

La puñalada que recibió Jeiver O. P., español de origen colombiano, fue certera al corazón y cuando las dos mujeres que le acompañaban lo vieron caer explicaban que “le dimos la vuelta y vimos que lo habían apuñalado” alertando al 112, que derivó varias patrullas de la Policía Local y Guardia Civil al lugar.

Tras comprobar que, efectivamente, se trataba de una muerte violenta, se activaba el protocolo para estos casos y se notificaba al juzgado, así como a los grupos de Homicidios y del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil de la Comandancia de València, quienes realizaban la investigación científica y judicial de lo ocurrido.

Poco antes de que amaneciera este jueves, se personaba la comisión judicial con el forense y juez de guardia de Catarroja y procedían al levantamiento del cadáver sobre las seis y media de la mañana.

Será la autopsia que se le practique en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València la que confirme que fue esa certera puñalada, a la altura del corazón, la que acabó con la vida de Jeiver.

Mientras con las primeras luces del día los agentes de Homicidios de la Guardia Civil detenían al supuesto autor, Andrés P. O., de 22 años y sobrino de la víctima, quien se había deshecho del cuchillo lanzándolo a un descampado próximo, pero siendo recuperado.

De momento, el móvil que llevó al sobrino a acabar con la vida de su tío de esta forma no ha trascendido. Los investigadores tratan de esclarecer si fue una acción repentina tras la pelea inicial del pub o, por el contrario, puede haber algún motivo anterior que le hubiese llevado a acabar con su vida en plena vía pública de Massanassa.

Peleas y molestias habituales

Los vecinos de la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa que residen cerca del local donde se inició la pelea han señalado que "es muy habitual y demasiado frecuente ya este tipo de problemas en la zona". El local donde, al parecer, se inició la discusión lo estuvo regentando durante muchos años una persona del municipio, fue Pop Art, cerró y luego Primo’s en 2024 y desde hacía meses un long pub, pero "desde hace un tiempo acá, ha cambiado de muchas manos y siempre hay follón en la puerta" relata un vecino de las inmediaciones.

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El vecino de arriba del establecimiento de kebab donde quedó tendida la víctima explicaba que no escuchó nada y que solo se dio cuenta de lo sucedido cuando vio las patrullas de la Guardia Civil y Policía Local atendiendo a una persona en el suelo.