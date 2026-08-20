Crimen
Dos testigos del asesinato de Massanassa señalan que "salió de la calle de al lado y fue directamente a por él"
Las mujeres acompañaban al hombre desde el pub hasta su casa cuando fue abordado, supuestamente, por su sobrino
Tras la puñalada cayó al suelo y al darle la vuelta vieron la gravedad y alertaron al 112
Poco a poco se va sabiendo más cosas sobre el asesinato esta mañana de un hombre de 43 años en Massanassa a manos, supuestamente, de su sobrino de 22 años. Como ha venido publicando este periódico, los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana de hoy tal y como ha avanzado en exclusiva Levante-EMV.
Este periódico ha localizado a dos mujeres que acompañaban a la víctima desde donde se produjo la pelea inicial hasta su casa. Han explicado que los separaron en el pub y al echar al joven del local de ocio se marchó. Ambas mujeres acompañaron al hombre hasta su casa porque "era conocido de mi marido y nos pidió que lo acompañáramos" y tras salir del local caminaron por toda la avenida de Blasco Ibáñez y al llegar a la altura del 140, cuando ya llevaban unos 300 metros recorridos, "apareció de la calle de al lado una persona que se fue directamente a por él" indicando que "tras apuñalarlo intentó subirse a la acera y ponerse a resguardo, pero cayó desplomado".
Salió y fue directo a por él
El agresor salió de la calle Sant Joan, explican, con una mochila al hombro de la cual sacó un cuchillo y lo hirió a la altura del corazón. Al verlo caer "le dimos la vuelta y vimos que lo habían apuñalado" por lo que de inmediato alertaron al 112 acudiendo la Policía Local y la Guardia Civil.
Mientras, las dos mujeres relataban que el supuesto autor se dio a la fuga "tirando el cuchillo a un descampado" que hay en las inmediaciones y "todo se llenó de policías y ambulancias". Las dos mujeres no han querido contar más "porque estamos muy cansadas y no hemos dormido, todavía".
- De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
- Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
- La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
- Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
- Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
- El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
- València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
- La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche