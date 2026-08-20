Dos testigos del asesinato de Massanassa señalan que "salió de la calle de al lado y fue directamente a por él"

Poco a poco se va sabiendo más cosas sobre el asesinato esta mañana de un hombre de 43 años en Massanassa a manos, supuestamente, de su sobrino de 22 años. Como ha venido publicando este periódico, los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana de hoy tal y como ha avanzado en exclusiva Levante-EMV.

Este periódico ha localizado a dos mujeres que acompañaban a la víctima desde donde se produjo la pelea inicial hasta su casa. Han explicado que los separaron en el pub y al echar al joven del local de ocio se marchó. Ambas mujeres acompañaron al hombre hasta su casa porque "era conocido de mi marido y nos pidió que lo acompañáramos" y tras salir del local caminaron por toda la avenida de Blasco Ibáñez y al llegar a la altura del 140, cuando ya llevaban unos 300 metros recorridos, "apareció de la calle de al lado una persona que se fue directamente a por él" indicando que "tras apuñalarlo intentó subirse a la acera y ponerse a resguardo, pero cayó desplomado".

J.M. López

Salió y fue directo a por él

El agresor salió de la calle Sant Joan, explican, con una mochila al hombro de la cual sacó un cuchillo y lo hirió a la altura del corazón. Al verlo caer "le dimos la vuelta y vimos que lo habían apuñalado" por lo que de inmediato alertaron al 112 acudiendo la Policía Local y la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Mientras, las dos mujeres relataban que el supuesto autor se dio a la fuga "tirando el cuchillo a un descampado" que hay en las inmediaciones y "todo se llenó de policías y ambulancias". Las dos mujeres no han querido contar más "porque estamos muy cansadas y no hemos dormido, todavía".