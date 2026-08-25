El homicida de Benimàmet alude la legítima defensa en el crimen que le costó la vida a su vecino

La Ciudad de la Justicia de València ha acogido días pasados la vistilla para la fijación de los hechos ocurridos entorno al crimen de un hombre de 58 años, Juan Carlos García, ocurrido en una finca del barrio de Benimàmet en febrero pasado a manos, supuestamente, de un vecino y sus padres. La víctima murió desangrada tras recibir numerosas puñaladas y ser golpeado con un bate de béisbol.

Para la defensa de los tres acusados, la tesis de la acusación se ha visto desmoronada dado que existen, según el abogado de la familia, testimonios respecto al comportamiento de la víctima para con el vecindario, siendo una persona que, supuestamente, mantenía altercados con el resto de habitantes en el edificio.

De hecho, según ha podido saber este periódico incluso la vecina de abajo en su declaración relató que la víctima solía, supuestamente, ser agresivo para con los vecinos lo que le habría causado algún que otro conflicto.

La situación se desbordó

Desde la defensa de los tres acusados -hijo, madre y padre-, se ha insistido en que la situación se desbordó cuando la víctima empujó a Melita, la madre, y ésta cayó al suelo. Fue en ese instante, siempre según el abogado de la familia, cuando fue a por el hijo y la madre se levantó cogiendo lo primero que tuvo a mano, un bate de béisbol, y golpeando a Juan Carlos para que dejara a su hijo, de hecho presentaba cortes y lesiones en la mano.

Cuando le golpeó con el bate la víctima cayó aturdida al suelo y es cuando el hijo, George Aurelian B., cogió un cuchillo y lo mató. El abogado de la defensa, el penalista Carlos Casado, señala la existencia de diez o doce llamadas al 112 tanto por parte de la madre como del hijo.

Miedo insuperable

Es por ello que desde la defensa se aceptaría el delito de lesiones por el que se acusa a la madre, y añaden el miedo insuperable que le produjo la situación así como la legítima defensa.

En cuanto al principal acusado de dar muerte a Juan Carlos Martínez García, la defensa acepta el homicidio pero exento por legítima defensa, al tiempo que para el padre solicita el archivo de las diligencias dado que en ese instante se encontraba durmiendo. La Fiscalía se opuso a dicho archivo y el padre permanece también en prisión.

Avanza la investigación

Por último, la investigación sobre lo que realmente ocurrió en esa vivienda de la calle Gavarda en el barrio valenciano de Benimàmet avanza. Los informes revelan que en el mango del cuchillo solo hay ADN de la víctima, lo que indicaría que lo podría haber llevado oculto al subir a la vivienda o que lo había empuñado de forma continuada.

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En cuanto al análisis del bate de béisbol utilizado para golpear a Juan Carlos, se han hallado restos de huellas de la madre y del hijo, así como de la víctima mortal.