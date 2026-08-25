La Safor
Unos jóvenes agreden con un trozo de palé a un menor, dejándolo inconsciente en la playa de Gandia
Perdió varias piezas dentales al ser golpeado con la madera en toda la cara
Uno de los agresores dijo al ser detenido que sabía lo que había hecho y que la víctima se lo merecía
Una noche de discoteca acabó en una pelea por las calles de la playa de Gandia entre cinco jóvenes, algunos de ellos menores de edad. No es la primera vez que suceden este tipo de hechos delictivos. Ocurrió sobre las cuatro y media de la madrugada cuando, por causas que se investigan, tres jóvenes agredieron de forma brutal a un menor hasta dejarlo inconsciente a la altura de la calle Legazpi de la playa de la capital de la Safor.
Todo comenzó cuando unas chicas que también salían de la discoteca tomaron la misma dirección, por la calle Mallorca, y vieron a un chico que estaba sin camiseta y descalzo, con restos de sangre, y le ayudaron. Las jóvenes llamaron al 112, acudiendo al lugar una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de Gandia.
Los agresores a escasos metros
Fueron las propias chicas las que, a la llegada de los agentes, les explicaron que un grupo de tres chicos que todavía andaban por la misma calle habían agredido al chaval. Tras comprobar que estaba bien, se dirigieron hacia el grupo señalado por las chicas y comprobaron que presentaban heridas y manchas de sangre por diversas partes del cuerpo.
Ante estas evidencias, y al ver su estado, procedieron a identificarlos mientras recopilaban más información sobre lo ocurrido, así como contrastar las versiones.
Dijo que "se lo merecía"
Uno de los jóvenes recalcó que sabía lo que acababa de hacer, en referencia a la agresión, añadiendo que la víctima se lo merecía.
Otra patrulla de la Policía Nacional atendía a un menor de edad, con la cara ensangrentada tras haber sido golpeado con un objeto contundente. Un testigo y varios vecinos explicaron que le habían golpeado con un palo de madera, concretamente con un trozo de palé del cual los agresores se deshicieron.
Pérdida de dientes e inconsciente
Ante las lesiones que presentaba el menor, con la pérdida de piezas dentales y en estado inconsciente, los agentes solicitaron con urgencia una ambulancia que lo trasladó al Hospital Francesc de Borja de Gandia, donde quedó ingresado.
Los tres jóvenes que habían sido identificados como los autores de la agresión eran detenidos por la Policía Nacional y trasladados a la Comisaría de Gandia.
Por último, los agentes localizaban el palo de madera que habían utilizado los detenidos para causarle las lesiones al menor y fue puesto a disposición de la Policía Científica para que examinara las huellas del mismo.
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