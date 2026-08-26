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Detenido un entrenador de voleibol en Las Palmas de Gran Canaria por una presunta agresión sexual a una jugadora menor de edad

El arrestado por la Policía Nacional había sido entrenador de la chica durante dos temporadas anteriores, por lo que ambos ya se conocían previamente

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a un vehículo policial.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a un vehículo policial. / Policía Nacional

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Bruno Betancor

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un jugador y entrenador de voleibol como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor. La investigación se inició después de que la propia víctima denunciara los hechos ante los agentes.

El caso está siendo investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en la investigación de delitos relacionados con la violencia en el ámbito familiar y contra las mujeres y menores.

Los hechos que han motivado las pesquisas policiales se remontan a diciembre de 2025 y, según la información facilitada por la Policía Nacional, se habrían producido en el domicilio del ahora detenido.

El investigado había sido entrenador de la menor

De acuerdo con la investigación, el detenido y la menor ya se conocían con anterioridad, puesto que el hombre había ejercido como entrenador de voleibol de la víctima durante dos temporadas.

Posteriormente, ambos habrían mantenido contacto a través de una red social. Según las pesquisas policiales, fue mediante esta vía como el investigado habría facilitado a la menor su número de teléfono y también la dirección de su domicilio.

El investigado habría contactado con la víctima a través de una red social donde le facilitó su número de teléfono y la dirección de su domicilio

La víctima se habría desplazado posteriormente hasta esa vivienda. Una vez allí, siempre según la versión recogida en la investigación policial, se habrían producido relaciones de carácter sexual contra su voluntad.

La UFAM localizó y detuvo al sospechoso

Tras recibir la denuncia, los agentes de la UFAM desarrollaron diferentes actuaciones encaminadas a esclarecer lo sucedido y determinar la posible responsabilidad del investigado.

Las pesquisas permitieron finalmente localizar al sospechoso y proceder a su detención en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación policial se produce meses después de los hechos denunciados, que habrían tenido lugar a finales de 2025.

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Una vez concluidas las diligencias policiales correspondientes, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora la situación procesal del acusado.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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