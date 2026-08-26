La Policía Nacional detiene a tres jóvenes por su implicación en la violación de una menor en Gandia

No es no, y cuando una mujer dice que pares, tienes que parar. Lo contrario es violación. Eso lo tendrán claro a partir de ahora tres jóvenes de 20 años, gandienses de origen marroquí, involucrados en la violación de una menor de edad. Uno como autor y los otros dos por omitir el deber de socorrer a la joven cuando estaban agrediéndola sexualmente.

Los hechos ocurrieron en la zona de ‘Las 500’, un grupo de viviendas que supusieron el ensanche de la ciudad de Gandia en la década de los años 60 del siglo pasado.

La agredieron en la vivienda

Hasta el inmueble acudieron tres chicas, dos menores de edad y una de 19 años, junto con los tres chicos de 20 años. Al parecer, estuvieron de fiesta durante toda la noche y, en un momento dado, decidieron continuar yendo a la vivienda donde reside, al menos, uno de los detenidos.

Una vez los seis ya en la vivienda, siguieron hablando y bebiendo en el salón hasta que, en un momento dado, uno de ellos desaparece junto a una de las menores.

La Policía Nacional investiga si fue la menor la que entró en la habitación para descansar y el detenido aprovechó esa circunstancia para agredirla sexualmente, o si ambos entraron buscando intimidad y, cuando la menor le dijo que parara, el chico hizo caso omiso y la violó.

Nada más ser agredida sexualmente, el agresor se quedó en la habitación y la menor salió, con los pantalones bajados, pidiendo ayuda a sus amigas explicándoles que la habían violado.

Las amigas la acompañan al hospital

Al ver la situación, recogieron sus cosas y socorrieron a su amiga para, posteriormente, dirigirse al servicio de urgencias del Hospital Francesc de Borja de Gandia, donde la víctima era atendida de inmediato aplicando el protocolo en este tipo de situaciones y comunicando los hechos a la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y de la Policía Judicial se desplazaban hasta el centro sanitario de la capital de la Safor para recabar información sobre lo que había sucedido.

La víctima, todavía en shock por lo ocurrido, no pudo aportar muchos datos sobre el agresor, pero sí una de las amigas. Fue ella la que relató a los agentes con quién habían estado esa noche y dónde y cómo habían acabado, dando las señas de los tres chicos, así como el lugar donde ocurrieron los hechos.

Detenidos los tres

Confirmada la agresión sexual por parte de los servicios médicos, los agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona de ‘Las 500’ y localizaron la vivienda donde las chicas habían estado. Al llegar, les abrió la puerta uno de los tres chicos, informándoles los agentes que quedaban los tres detenidos en relación a la agresión sexual a una menor.

Los investigadores comprobaron que, tal y como habían descrito las chicas, en el salón había evidencias de que allí habían estado bebiendo y fumando más de tres personas, por lo que fueron detenidos y trasladados hasta la Comisaría de la Policía Nacional en Gandia.

Con la descripción aportada por la víctima, entre ellos el nombre y la ropa que llevaba, los agentes le informaron que quedaba detenido como autor de un delito de agresión sexual a menor de edad. A los otros dos chicos, también detenidos, se les imputa un delito de omisión del deber de socorro al no actuar sabiendo que se estaba cometiendo una violación por los gritos de la chica mientras ellos estaban en el salón sin hacer nada.

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Los tres jóvenes de 20 años, tras prestar declaración, junto con las diligencias, han pasado a disposición judicial.