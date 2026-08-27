La mujer fallecida en un jacuzzi en Cullera pertenece a una conocida familia irlandesa

Mientras el Grupo de Homicidios y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil tratan de resolver todas las incógnitas que rodean a la misteriosa muerte de un matrimonio irlandés, hallado muerto por sus hijos de 14 y 16 años en el jacuzzi de una exluciva villa en la urbanización Cap Blanc de Cullera, poco a poco empiezan a trascender detalles sobre este trágico suceso que tiene pendiente a la prensa local, nacional e internacional.

Uno de los puntos que ha suscitado mayor interés es la identidad de esta familia de alto poder adquisitivo, un dato que se deducía por el tipo de inmueble alquilado para disfrutar de las vacaciones de verano, la lujosa Villa Luna en la Colina del Sol. Si bien por el momento no han trascendido los nombres de los fallecidos, una mujer de 45 años y un hombre de 50, varios medios de Irlanda han confirmado que solo la fallecida era de origen irlandés.

Estos mismos medios aseguran que la mujer pertenece a una familia "muy conocida" y con gran poder adquisitivo afincada en el condado Monaghan, muy cerca de la capital. Respecto al marido, señalan que era originario de Australasia, una región al oeste de Oceanía, que comprende Australia, Melanesia y Nueva Zelanda. Aunque eran muy conocidos en la región, ambos llevaban una década viviendo fuera del país, en concreto en Inglaterra, donde se mudaron por trabajo.

Los familiares ya están con los hijos

Tras la muerte del matrimonio en extrañas circunstancias, los familiares de la pareja se trasladaron la madrugada del miércoles, sobre las 3.00 horas, al aeropuerto de El Altet, en Alicante, desde donde fueron trasladados hasta Cullera y se hicieron cargo de los dos menores.

Tal y como informó Levante-EMV, los dos hijos, con necesidades especiales, quedaron en shock tras descubrir a sus padres y tuvieron que ser atendidos por una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera. También el CICU activó a dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Ahora, los huérfanos se preparan para regresar a su país con sus familiares, aunque no lo harán hasta que no se resuelva el caso. Si bien los primeros hallazgos apuntaban a una posible muerte violenta -uno de los cuerpos presentaba arañazos y lesiones de carácter punzante- el avance de las investigaciones tras llevar a cabo una minuciosa inspección ocular de la zona descartó esta hipótesis al no hallar señales de que la vivienda hubiera sido asaltada, ni de que los accesos a esta exclusiva villa hubieran sido forzados.

Tampoco ninguna de las cámaras de seguridad instaladas en el recinto detectaron la presencia de sospechosos en el fragmento horario en el que sucedieron los hechos.

¿Resbalón o intoxicación?

Con la teoría del doble crimen descartada, el foco de la investigación apunta ahora en la bañera de hidromasaje, el lugar donde el matrimonio irlandés pasó sus últimos minutos de vida. En este punto, los agentes de Homicidios y Criminalística barajan dos posibles hipótesis. A la espera de los resultados de la autopsia y los análisis realizados, la teoría que cobra cada vez mayor fuerza es la de una muerte accidental por un posible resbalón.

Así, la investigación apunta a que la mujer pudo sufrir un traspiécuando se disponía a salir del agua y darse un golpe que resultó mortal, mientras que su marido sufrió la misma suerte mientras intentaba salvarla. Esto explicaría las lesiones que presentaba una de las víctimas y los restos de sangre que encontraron los investigadores en ese punto, y que ahora están siendo analizados. No obstante, serán los médicos forenses lo que, a través de su informe, podrán confirmar o no lo que hasta ahora es una posible causa.

Entrada a Villa Luna, en el Cap Blanc de Cullera / Miguel Pérez

Paralelamente, la Guardia Civil mantiene abierta otra vía de investigación relacionada con el propio jacuzzi. Se está recomponiendo el rompecabezas que supone que también el marido falleciera junto a su mujer. Aquí jugará un papel importante el análisis del lugar de los hechos, es decir, jacuzzi, pues cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos, según ha podido saber Levante-EMV, olía mucho y el agua estaba turbia.

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Es por ello que se quiere analizar si el mecanismo del jacuzzi funcionaba correctamente o pudo sufrir alguna obstrucción o mala mezcla por algún motivo que se desconozca. Y es aquí donde también la autopsia aportará luz a este enigmático caso de una doble muerte que todo sigue apuntando a que fue accidental.