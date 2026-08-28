La mujer fallecida en el jacuzzi de Cullera es una alta directiva de Londres

Mientras el Grupo de Homicidios y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil tratan de resolver todas las incógnitas que rodean a la misteriosa muerte de un matrimonio irlandés, hallado muerto por sus hijos de 14 y 16 años en el jacuzzi de una exclusiva villa en la urbanización Cap Blanc de Cullera, poco a poco empiezan a trascender detalles sobre este trágico suceso que tiene pendiente a la prensa local, nacional e internacional.

Uno de los puntos que ha suscitado mayor interés es la identidad de esta familia de alto poder adquisitivo, un dato que se deducía por el tipo de inmueble alquilado para disfrutar de las vacaciones de verano, la lujosa Villa Luna en la Colina del Sol. Mientras que en un primer momento solo se conocía la edad y el origen de los fallecidos, la prensa irlandesa ya se ha hecho eco de la identidad del matrimonio.

La mujer ha sido identificada como Thomasina Tobin (de soltera McArdle), de 51 años y natural de Castleblayney, en el condado de Monaghan. Su marido era Patrick Tobin, originario de Nueva Zelanda.

Según informa la prensa local del país de origen, la mujer, licenciada por el Trinity College de Dublín, trabajó como arquitecta técnica colegiada en Londres durante los últimos 20 años. En el momento de su fallecimiento, era alta directiva en Londres para una empresa de consultoría de gestión de proyectos en la industria de la construcción, especializada en el desarrollo hotelero.

Su familia en Monaghan tiene un fuerte vínculo con las artes y la Asociación Atlética Gaélica (GAA). Su padre Tommy, dramaturgo y productor que ha trabajado durante muchos años en teatro y televisión —incluida la popular serie dramática de RTÉ, Glenroe—, y su hermano gemelo, también escritor y director, jugaron al fútbol gaélico entre condados con la selección de Monaghan. Su hermano John es miembro de la junta directiva del condado.

Los familiares ya están con los hijos

Tras la muerte del matrimonio en extrañas circunstancias, los familiares de la pareja se trasladaron la madrugada del miércoles, sobre las 3.00 horas, al aeropuerto de El Altet, en Alicante, desde donde fueron trasladados hasta Cullera y se hicieron cargo de los dos menores.

Tal y como informó Levante-EMV, los dos hijos, con necesidades especiales, quedaron en shock tras descubrir a sus padres y tuvieron que ser atendidos por una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera. También el CICU activó a dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Ahora, los huérfanos se preparan para regresar a su país con sus familiares, aunque no lo harán hasta que no se resuelva el caso.