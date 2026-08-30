Muere un hombre y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura de Polinyà del Xúquer

Un hombre ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas este domingo por la mañana en un accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del término municipal de Polinyà del Xúquer, en la provincia de Valencia.

El siniestro se ha producido en torno a las 9.00 horas, a la altura del kilómetro 546 de la autovía, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha movilizado dos medios sanitarios hasta el lugar tras recibir el aviso del accidente.

Evacuados al hospital

A su llegada, los servicios médicos desplazados hasta el punto del accidente solo han podido confirmar la muerte de un hombre, cuya edad no ha trascendido. Se sabe, eso sí, que la víctima ha fallecido en el lugar como consecuencia del siniestro. Además, otras dos personas han resultado heridas.

Se trata de un hombre de 83 años, que ha sido trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de la Ribera, mientras que una mujer ha sido evacuada en una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General de València por diversas lesiones. Las circunstancias en las que se ha producido el accidente están siendo investigadas.

Circulación restablecida

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Alzira, junto a dos sargentos procedentes de Alzira y Gandia. A su llegada, los efectivos han comprobado que las personas afectadas se encontraban ya fuera de los vehículos, por lo que no ha sido necesaria su excarcelación.

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Los bomberos han prestado atención a la otra persona accidentada y han llevado a cabo labores de limpieza de la calzada y de restablecimiento de la circulación. Los efectivos del Consorcio han finalizado su intervención alrededor de las 10.38 horas.