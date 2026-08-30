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Crimen en el barrio de l'Olivereta

El hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de València fue perseguido

La Policía Nacional investiga la relación entre la detenida y la víctima, así como el móvil que desencadenó el crimen

El hombre, de nacionalidad peruana falleció de madrugada tras ser trasladado al hospital en estado crítico

Exterior del bar donde ocurrieron los hechos esta pasada madrugada

Exterior del bar donde ocurrieron los hechos esta pasada madrugada / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

València

Detrás del crimen a las puertas de un bar de la calle dels Jurats de València esta pasada madrugada hay una intencionalidad. No fue una víctima al azar sino que el móvil del apuñalamiento es lo que investiga el grupo de Homicidios de la Policía Nacional. La autora del crimen, una mujer que ha transicionado de género, de 35 años, atacó a la víctima, al menos, dos veces.

Fuentes consultadas por este periódico han señalado que el hombre, de nacionalidad peruana y 45 años de edad, recibió la primera puñalada a las puertas del bar “22 y punto” de la calle dels Jurats. Intentó huir ya herido, pero su agresora lo persiguió y, entre una furgoneta y un coche, volvió a agredirle, siendo separada por un cliente del bar.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida, falleciendo sobre la una y media de la madrugada de este domingo.

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La autora del apuñalamiento era detenida a los pocos minutos de ocurrir los hechos , en su domicilio del barrio de l’Olivereta. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la relación entre la víctima y la autora, así como el móvil que desencadenó este nuevo crimen.

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