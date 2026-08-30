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Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.12 horas de este domingo en una zona de baño del paraje natural

Imagen de archivo del Pou Clar donde ha fallecido un hombre este domingo.

Imagen de archivo del Pou Clar donde ha fallecido un hombre este domingo. / Agustí Perales Iborra

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Abraham Pérez

Abraham Pérez

València

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo al sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra una roca en el paraje del Pou Clar, en Ontinyent. Así lo ha confirmado el propio ayuntamiento en un comunicado publicado a través de sus redes sociales en el que detalla que en el momento del accidente la víctima estaba acompañado de su familia.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.12 horas de este domingo, cuando la víctima, de nacionalidad colombiana y residente en Alicante, se encontraba con su familia disfrutando de una jornada en el paraje natural. Por causas que no han trascendido, el joven ha quedado inconciente tras golpearse en la cabeza.

Tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB) y el helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con personal sanitario a bordo.

Presentaba un grave traumatismo craneal

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado al operativo de rescate formado por el GERA, el helicóptero V-990 del Consorcio con médico, dos dotaciones del parque de Ontinyent y un sargento del parque de Alzira. Los efectivos han intervenido en el rescate del hombre, que había sufrido una caída en la zona de baño del paraje natural.

Tras ello, los servicios médicos han practicado maniobras de reanimación al herido, que presentaba un grave traumatismo craneal tras el impacto. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha trasladado sus condolencias a la familia y conocidos de la víctima "en estos momentos especialmente dolorosos". Asimismo, ha recordado la importancia de "extremar" las precauciones en el Pou Clar "y respetar en todo momento las indicaciones y normas de uso del paraje", un espacio natural con zonas de roca y desniveles donde, especialmente en las áreas de baño, se debe actuar "con prudencia y evitar conductas que puedan comportar riesgos".

Segunda víctima en 24 horas

Se trata de la segunda víctima mortal registrada en poco más de 24 horas en la Comunitat Valenciana por estas circunstancias. Tal y como informó Levante-EMV, un hombre de 70 años fallecía este sábado en la playa del Trampolí de Dénia tras golpearse la cabeza contra una roca al tirarse al agua desde un trampolín.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 12.42 horas para atender a un bañista que se encontraba en estado crítico. Hasta el lugar se movilizó inmediatamente una ambulancia del SAMU para asistir al afectado y, a su llegada, los servicios médicos trataron de reanimar al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

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A pesar de los esfuerzos, los médicos finalmente solo pudieron confirmar su muerte.

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