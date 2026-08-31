Una mujer mata a un hombre por estar con la expareja suya en un bar de València

Un nuevo crimen y de nuevo en un bar en València. La madrugada del sábado al domingo se producía un apuñalamiento en la terraza del bar “22 y punto” de la calle Jurats, en el barrio de l’Olivereta de València. Un hombre, Edgar, de 45 años y nacionalidad peruana, perdía la vida en el hospital tras recibir, al menos, dos puñaladas a manos de Pablo, que hacía poco que había transicionado de género y ahora se llama Paula, una mujer española de 35 años de edad. Todo apunta a que la mujer vio a su expareja en el bar con otra persona, en este caso Edgar, y se fue directa a por él, atacándolo a traición y prácticamente sin posibilidad de defenderse.

Los hechos, tal y como adelantaba ayer Levante-EMV, ocurrieron poco antes de las cero horas de este domingo en la terraza del establecimiento hostelero. Desde el propio bar se llamó a la Policía Nacional, que acudió de inmediato y, al ver la situación, se solicitó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) una ambulancia cuyo equipo médico estabilizó al herido y lo trasladó de urgencia a un hospital.

Falleció en el hospital

Tras ingresar en el centro médico, los facultativos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, falleciendo Edgar poco después de la una de la madrugada. Mientras, la Policía Nacional, que ya había recopilado la información de lo ocurrido y disponía de la identidad de la agresora, acudió en su búsqueda.

El cuerpo de Edgar era trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde está previsto que se le practique la autopsia en las próximas horas.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hacía cargo de la investigación mientras los agentes de la Policía Científica analizaban las diversas escenas, desde la primera agresión hasta que cayó al llegar a la furgoneta. También los vestigios que dejó la supuesta autora de los hechos mientras se marchaba a su casa, donde finalmente fue detenida.

Ahora se investiga, entre otras cosas, los motivos de la transición reciente de Pablo a Paula. Los agentes también intentan recomponer la vida de la víctima para ver qué relación tenía con la expareja de la agresora.

"No me quito la imagen de la cabeza"

Ángel, el dueño del bar frente al que ocurrieron los hechos, explicaba a Levante-EMV que la víctima, Edgar, “era un hombre educado, tranquilo, un cliente habitual que venía, se tomaba su cervecita y no molestaba a nadie”; por eso, cuando sucedieron los hechos, no daba credibilidad.

El propio Ángel, horas después del crimen, seguía intentando asimilar lo ocurrido, diciendo que “no me quito la imagen de la cabeza, vino a por él y lo mató”. Fue en cuestión de segundos; recordaba con la mirada al infinito.

Faltaba poco para la medianoche del sábado al domingo cuando, según explica el propietario del bar, todavía había personas en la terraza de este local del barrio de l’Olivereta. "No había cerrado todavía. Vino directamente a por él, sacó algo y lo apuñaló. Edgar, ya herido, intentó huir de Pablo, pero lo persiguió hasta la parte de enfrente”, recordando que “fue ahí, entre una furgoneta y un coche, cuando lo volvió a agredir”.

Ángel, que lleva un par de años regentando este bar de la calle Jurats, se quedó desconcertado: "Y menos mal que un cliente reaccionó rápido. Se levantó de la silla y fue tras Pablo, cogiéndolo por detrás y separándolo de Edgar, que ya estaba herido de muerte" recuerdo sin apartar la mirada del infinito.

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Siguen bebiendo en un parque

Un vecino de la zona, Kevin, lamentaba lo ocurrido al tiempo que señalaba que “si el bar cerrara cuando toca, se evitarían muchos líos”, en referencia a que la gente, a altas horas de la noche e incluso de madrugada, sigue bebiendo. De hecho, explica que “incluso cuando cierran, a la una de la madrugada, se van a beber detrás del bar, que hay una especie de parque. Se emborrachan, hacen sus necesidades y alguna pelea ha habido”.