Prisión para la mujer que asesinó el domingo a un hombre en un bar de València

El titular de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en funciones este martes de guardia, ha decretado a últimas horas de este martes, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida por matar supuestamente a un hombre en un bar cercano al Hospital General.

La detenida queda investigada por un delito de asesinato, sin perjuicio de una ulterior calificación. El juez se inhibirá ahora de las actuaciones practicadas, en este caso durante su guardia, a favor de su compañera de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción, que ya había abierto diligencias previas por estos hechos con anterioridad y es la competente para proseguir con la investigación.

El crimen ocurrió la madrugada del sábado al domingo, en la terraza del bar “22 y punto” ubicado en el mismo número dela calle Jurats, en el barrio de l’Olivereta de València.

Paula de 35 años de edad, quien hasta hace poco era Pablo y había comenzado a transicionar de género asestó varias puñaladas a Edgar, un hombre peruano de 45 años de edad, que estaba sentado en la terraza del bar junto a la expareja de la detenida.

Sin mediar palabra alguna, según explicaron a Levante-EMV testigos del suceso, Paula se fue directamente a por la víctima atacándola a traición y prácticamente sin posibilidad de defenderse.

Aún así, Edgar reaccionó y se levantó de la terraza intentando huir de la agresora que la siguió hasta la acera de enfrente y, entre una furgoneta y un coche, volvió a agredirlo. Fue un cliente del bar que en ese momento estaba en la misma terraza quien actuó con rapidez y se fue detrás de Paula para que no siguiera apuñalando a Edgar. De hecho, logró cogerla por detrás y separarlos.

Una vez ya lo había apuñalado, la mujer se marchó a su casa que está próxima al bar y allí fue detenida al poco de ocurrir. En principio por el apuñalamiento pero cuando Edgar falleció Paula había cometido un asesinato.

Los hechos, tal y como contó este periódico ocurrieron poco antes de las cero horas de este domingo en la terraza del establecimiento hostelero. Desde el propio bar se llamó a la Policía Nacional, que acudió de inmediato y, al ver la situación, se solicitó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) una ambulancia cuyo equipo médico estabilizó al herido y lo trasladó de urgencia a un hospital.

Falleció en el hospital

Tras ingresar en el centro médico, los facultativos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, falleciendo Edgar poco después de la una de la madrugada. Mientras, la Policía Nacional, que ya había recopilado la información de lo ocurrido y disponía de la identidad de la agresora, acudió en su búsqueda.

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El cuerpo de Edgar era trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se le practicó la autopsia. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hacía cargo de la investigación y ahora, tras las diligencias entregadas al juzgado junto con la detenida, el juez ha decretado su ingreso en prisión.