Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses

La Policía Nacional ha detenido en València a una pareja de Castelló por un presunto delito de homicidio sobre uno de sus hijos, cuyo cadáver está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra en Santa Bárbara (Tarragona). El caso se destapó por la denuncia del abuelo paterno, que acudió a la Policía a comunicarles que su nuera le había llamado comunicándole el fallecimiento del bebé y que lo había enterrado en casa en una caja de cartón.

Los Mossos y la Policía Nacional tratan de averiguar si el niño existe, si ha fallecido y se encuentra enterrado en Santa Bárbara. El caso está en el aire hasta que se pueda confirmar la existencia del bebé. Las dudas surgen porque el abuelo nunca ha llegado a ver a este presunto sexto hijo del matrimonio, dado que sí había tenido constancia del resto.

Enterrado en una caja de cartón

La pareja tiene cinco hijos, dos de los cuales están tutelados por la Generalitat Valenciana, y las tres niñas de 6, 4 y 3 años de edad vivían con el matrimonio. El abuelo paterno llevaba dos años sin ver en persona ni a su hijo ni a la nuera, así como tampoco a las nietas, pero lo cierto es que de vez en cuando le mandaban vídeos, sin embargo, nunca ha recibido ninguna imagen de ese último nieto cuyo nacimiento le comunicó su hijo Jesús hace ahora año y medio, por lo que estaría hablando de un bebé de 18 meses de edad.

Fue el pasado viernes 28 de agosto, sobre las once de la mañana, cuando de manera inesperada el abuelo recibió una llamada de su nuera diciéndole que tenía "una noticia muy triste" que comunicarle, ya que el pequeño, al que llamaban Izan, había muerto. En esa conversación le habría explicado que ambos habían encontrado al niño muerto una mañana y que habían decidido enterrarlo en una caja de cartón dentro de la vivienda.

Ante esta situación, el abuelo decidió acudir a la Comisaría de Castellón y denunciar los hechos, lo que motivó la movilización de la policía autonómica catalana para que acudieran al domicilio de la pareja en Santa Bárbara (Tarragona).

Con bombonas de oxígeno

Al llegar a la vivienda, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta no pudieron entrar por el ambiente asfixiante, por lo que solicitaron la colaboración de los Bomberos, quienes tuvieron que acceder al domicilio con bombonas de oxígeno. Una vez facilitado el acceso por los bomberos, los Mossos entraron alrededor de las dos de la madrugada del sábado 29 y confirmaron que no había ninguna persona en el interior. Eso sí, se toparon con 27 perros en pésimas condiciones, algunos de ellos en estado agónico, a los que se unían varios cadáveres de animales en algunas estancias.

Dada la escasa visibilidad, la vivienda fue precintada y sometida a una intensa inspección ocular a lo largo del sábado en la que, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV no se localizó el cuerpo de Izan. A partir de ese momento se dictó una solicitud de búsqueda, localización y detención de la pareja difundida por los Mossos d'Esquadra a nivel nacional, con especial atención en Castellón y València, la primera, por la vinculación de la pareja con la ciudad, y la segunda, porque la Policía Nacional había logrado seguir el rastro de ambos hasta la capital valenciana. Se buscaba a la madre, Cristina S. C., de 29 años, y al padre, Jesús A. R., de 35 años, ambos naturales de Castellón, aunque se habían trasladado a Tarragona hace varios años.

Localizados en la estación del Nord

A primeras horas de este miércoles, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional reconocían a la pareja en la estación de trenes de València Nord, y tras identificarlos y confirmar que se trataba de los huidos, ambos fueron detenidos y trasladados hasta la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo policial de Zapadores. Se les informaba que quedaban detenidos por un presunto delito de homicidio hasta que se esclarezca lo denunciado por el abuelo paterno.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, Jesús conoció a Cristina hace 10 años y desde entonces han tenido cinco hijos oficialmente, de los que los dos mayores tienen la tutela de la Generalitat Valenciana y las tres niñas están ahora a cargo del abuelo paterno. Lo de Izan, de momento, se está a la espera de que finalice la investigación.

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Causa abierta y secreta

En relación a la noticia adelantada por este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado a primeras horas de la tarde de este miércoles, que la plaza 2 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Amposta tiene una causa abierta por una denuncia por la desaparición de una bebé. Además, informan que la causa está declarada secreta.