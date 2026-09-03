Crisis Migratoria
Detenida una mujer en Ceuta por el homicidio de un joven marroquí en su vivienda
La mujer usó presuntamente un arma blanca contra la víctima
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EFE
Ceuta
La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a una mujer como presunta autora de la muerte de un joven de nacionalidad marroquí que estaba en su vivienda, en la zona de Poblado de Regulares
Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer presuntamente utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven tras haber mantenido una discusión.
Los primeros datos indican que la víctima mortal es un migrante marroquí, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.
Fuente: El Periódico
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