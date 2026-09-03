La Policía alerta de una estafa en WhatsApp que permite usar la cuenta del afectado sin que lo sepa

La delincuencia informática sigue extendiendo sus tentáculos y buscando nuevas maneras de estafar a los ciudadanos. La Comisaría de Alicante ha alertado de un incremento durante el último mes de denuncias en España por una modalidad de estafa basada en la usurpación de cuentas de WhatsApp que presenta una particularidad: los ciberdelincuentes pueden utilizar la identidad de la víctima para contactar con sus conocidos mientras el usuario legítimo mantiene el acceso a la aplicación.

Aunque la incidencia detectada hasta el momento en la provincia de Alicante es baja, la Policía ha decidido advertir a la población ante el repunte de casos registrado en otras zonas del país.

La estafa sigue un patrón común. Los delincuentes utilizan de forma fraudulenta la identidad digital del afectado para hacerse pasar por él en alguna conversación reciente de WhatsApp. De esta manera, contactan con familiares, amigos o conocidos y, aprovechando la relación de confianza, les solicitan dinero mediante una transferencia bancaria.

Lo que diferencia esta modalidad de otras formas de usurpación de cuentas es que la víctima no tiene por qué darse cuenta de lo que está ocurriendo. En la mayoría de los casos analizados por los investigadores, el afectado conserva el acceso a WhatsApp y puede seguir utilizando la aplicación con normalidad mientras un tercero envía mensajes en su nombre.

La víctima no ve los mensajes fraudulentos

La Policía señala que el usuario legítimo y el ciberdelincuente pueden llegar a coexistir en la misma cuenta, sin que el primero sea expulsado de la aplicación. Tampoco aparecen necesariamente sesiones desconocidas en la función de «Dispositivos vinculados» de WhatsApp.

Además, los mensajes enviados por los estafadores no aparecen en el teléfono del afectado. Sin embargo, los destinatarios sí los reciben dentro de conversaciones reales que habían mantenido anteriormente con esa persona.

El engaño resulta así especialmente difícil de detectar para quien recibe la petición de dinero. El mensaje llega desde el número de teléfono habitual, con el nombre del contacto y dentro de un chat existente, por lo que el destinatario puede considerar que se trata de una petición legítima.

En algunos casos, los ciberdelincuentes llegan a facilitar un número de cuenta bancaria para recibir las transferencias, que puede corresponder incluso a una entidad extranjera.

Según las denuncias analizadas por la Policía, los afectados aseguran que en ningún momento facilitaron códigos de registro o PIN, escanearon códigos QR ni vincularon voluntariamente su cuenta de WhatsApp con otra persona.

La Policía recomienda actualizar el teléfono y WhatsApp

La Policía Nacional advierte de que esta modalidad puede estar relacionada con vulnerabilidades existentes en algunos modelos de teléfonos que no disponen de la última actualización de seguridad compatible con su sistema operativo, así como con versiones desactualizadas de WhatsApp.

Por ello, recomienda instalar las últimas actualizaciones de seguridad disponibles tanto en el teléfono móvil como en la propia aplicación. También aconseja activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y revisar periódicamente la función de «Dispositivos vinculados».

La Policía recuerda que la ausencia de dispositivos desconocidos en ese apartado no permite descartar por sí sola que una cuenta haya sido comprometida. En cualquier caso, recomienda cerrar las sesiones que no sean reconocidas.

Asimismo, aconseja no facilitar a terceros códigos recibidos por SMS, códigos QR, PIN ni códigos de registro o verificación.

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Si se detecta un intento de estafa de este tipo, la Policía recomienda avisar por otra vía a familiares, amigos y contactos para que ignoren cualquier petición económica recibida desde la cuenta afectada. También se debe comunicar la usurpación a través de los canales oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia.