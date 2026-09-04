Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elx un fugitivo de Países Bajos que intentó matar a un hombre con un hacha
La Audiencia Nacional se encargará de los trámites de extradición del detenido, que huyó de la justicia tras ser condenado por un delito de tentativa de homicidio
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elx a un hombre de 57 años, fugitivo de Países Bajos, que fue condenado por tentativa de homicidio a cuatro años de cárcel, de los que le quedan por cumplir cerca de dos. Los hechos ocurrieron en 2023 en la localidad neerlandesa de Best, cuando el arrestado intentó matar a un varón pegándole en el cuello con un hacha.
Las autoridades del país lo reclamaron dictando una orden europea de arresto que fue puesta en conocimiento del cuerpo policial a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el varón podría estar en la provincia de Alicante.
Después de hacer las comprobaciones necesarias sobre la localización del reclamado, los investigadores averiguaron que podría dirigirse a las instalaciones del aeropuerto de Alicante-Elche, motivo por el que se estableció un dispositivo allí para encontrarlo y detenerlo, ha explicado la Policía en un comunicado.
Según el cuerpo policial, el fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de cuatro años por un delito de tentativa de homicidio, de la que le quedan por cumplir 681 días, es decir, cerca de dos años.
El arrestado ha sido puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
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