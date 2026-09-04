Prisión para los cabecillas de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas desde Gibraltar a València

Ocho registros en viviendas de la provincia de València y tres detenciones. Vehículos caleteados, 149 kilos de hachís y 63.000 euros. Es a grandes rasgos el resultado de una operación de la Policía Nacional realizada conjuntamente en diferentes localidades del territorio nacional. Se ha logrado detener a cinco personas, dos mujeres y tres hombres, todos ellos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, por dedicarse al tráfico de drogas a gran escala.

La investigación dio comienzo el pasado mes de marzo, cuando los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, tuvieron conocimiento de que un hombre podría estar dedicándose junto a otras personas, al tráfico de cocaína y hachís a gran escala, la cual era trasladada desde distintos puntos del campo de Gibraltar hasta otras provincias españolas, entre ellas la Comunitat Valenciana.

Debido al carácter itinerante y a la alta especialización de los investigados, los agentes, en colaboración con los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Comisaría General de Policía Judicial, llevaron a cabo las primeras pesquisas de manera conjunta y constataron que los sospechosos conformaban un grupo criminal dedicado a la adquisición y distribución de cocaína y hachís en la Comunitat Valenciana.

Vehículos "caleteados"

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los autores utilizaban numerosos vehículos, tanto propios como de alquiler, en los que transportaban la droga de un punto a otro oculta en “caletas”, habitáculos creados en diferentes lugares del interior de los vehículos para ocultar la droga y otros elementos relacionados con dicha actividad.

Además, los policías comprobaron que dicha organización estaba compuesta por personas cuyos “roles” estaban perfectamente repartidos con el fin de especializarse en sus tareas y dificultar de esa manera la investigación policial, llevando a cabo numerosos cambios de vehículos que ocultaban en diversos lugares, efectuando así mismo maniobras evasivas y de contra vigilancia durante sus trayectos como medidas de seguridad.

Ocho registros en València

En el marco de la investigación los agentes llevaron a cabo una primera detención que tuvo lugar cerca de un municipio sevillano, cuando dos de los sospechosos, identificados como los principales responsables de la organización, transportaban por carretera 149 kilogramos de hachís ocultos en dos vehículos “caleteados”.

Posteriormente, los policías solicitaron diversos mandamientos judiciales para practicar ocho registros domiciliarios en viviendas situadas en distintos municipios de la provincia de València, en los que también se produjeron tres detenciones más del resto de componentes de la organización criminal.

En estos registros, se intervinieron numerosos efectos relacionados con la actividad investigada, tales como teléfonos móviles, básculas y útiles para el tráfico de drogas, un cuchillo, varias máquinas de contar billetes, un detector de radio balizas, 25 gramos de sustancia estupefaciente tipo MDMA, 63.735 euros en efectivo y siete vehículos.

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De los cinco detenidos, uno con antecedentes policiales, tres han sido ingresados en prisión provisional, no descartándose más detenciones.