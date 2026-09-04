Vizcaya
Seis heridos tras la colisión entre un autobús y un tranvía en Bilbao
El accidente se ha registrado en la Plaza Circular sobre las 14:00 horas
EFE
Seis personas han resultado heridas y cuatro de ellas han sido evacuadas a un centro hospitalario tras la colisión entre un Bilbobus y un tranvía en un accidente registrado en la Plaza Circular de Bilbao sobre las 14:00 horas.
Según han informado fuentes municipales, entre los heridos se encuentra el conductor del tranvía, quien ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto, junto a otras tres personas.
Los otros dos pasajeros lesionados han sido atendidos en el lugar por los servicios sanitarios.
Al parecer, el choque se ha producido cuando el autobús que cubre la línea A9 (Hospital Santa Marina-Abando) se ha visto obligado a realizar una maniobra en la rotonda para evitar una colisión con un taxi que se le ha cruzado, razón por la que ha chocado de manera frontal con el tranvía, que en ese instante circulaba por la plaza Circular.
A las 14:30 horas, el tráfico en la zona ya se había restablecido. EFE
jas/jmv/jlg
Fuente: El Periódico
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