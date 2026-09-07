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Muere un hombre de 79 años y herida grave una mujer de 80 años en un accidente de tráfico en Benidorm

El suceso tuvo lugar este domingo en torno a las 16.26 horas en la rotonda de salida hacia Terra Mítica

La rotonda del acceso desde la N-332 y la AP-7 con la avenida Comunidad Europea de Benidorm en una imagen de archivo.

La rotonda del acceso desde la N-332 y la AP-7 con la avenida Comunidad Europea de Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

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J. A. Giménez

Alicante

Un hombre de 79 años falleció este domingo tras un accidente de tráfico en Benidorm, donde también resultó herida una mujer de 80 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso tuvo lugar en torno a las 16.26 horas de la tarde, cuando el CICU ha recibido el aviso por un accidente de tráfico ocurrido en la N-332, concretamente en la rotonda de salida hacia Terra Mítica.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a un hombre de 79 años y a una mujer de 80 años.

El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y el equipo sanitario le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin respuesta, por lo que sólo han podido confirmar su fallecimiento.

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Por su parte, la mujer ha sido atendida por politraumatismos y, posteriormente, trasladada al Hospital de La Vila Joiosa, tal y como ha precisado el CICU.

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Fuente: Información

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