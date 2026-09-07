Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales

Los vecinos de Llocnou de Sant Jeroni no salen de su asombro después de saber lo ocurrido durante las pasadas fiestas patronales de esta pequeña localidad de la comarca de la Safor, después de que un vecino se tomara la justicia por su mano y mostrara en público sus discrepancias con el cura párroco hasta el punto de llegar a insultarlo dentro del templo y agredirle frente al altar.

El cura lleva varios años destinado en la parroquia de Sant Roc de Llocnou, y nunca ha tenido problemas con la feligresía; es más, ha impreso una nueva forma de acercar la fe católica a los vecinos. De hecho, el párroco comparte su labor pastoral en la iglesia de Llocnou con las de Almiserà y Castellonet de la Conquesta, también sin ningún problema.

Se quedó con el alzacuellos en la mano

El párroco se vio sorprendido por la actitud de este vecino, conocido feligrés, quien durante la agresión, tanto verbal como física, llegó a agarrar al Padre por el cuello.

El hombe lleva tiempo discrepando con el párroco y por ello se le acercó para proferirle improperios e insultarlo en público. Acto seguido, según ha podido saber este periódico, el vecino agarró al cura por el cuello, quedándose con el “clériman” en la mano al zarandearlo para agredirle.

El cura se quedó inmóvil y sin reaccionar ante dicha agresión que lo sorprendió por las formas y el lugar donde la cometió, dado que se trata de un conocido feligrés de la localidad llocnouina.

La Guardia Civil no tiene constancia de que se haya presentado alguna denuncia por parte del cura de Llocnou y la feligresía espera que el agresor recapacite, pida perdón y no vuelva a cometer este tipo de hechos en un futuro.

Borracho dormido y placaje del sacristán

No es la primera vez que suceden este tipo de situaciones en el seno de la iglesia, si bien la más viral fue la ocurrida en agosto del año pasado en la Catedral de València, donde un hombre agredió a feligreses y finalmente fue placado por el sacristán y expulsado de la Casa de Dios.

El protagonista de esa historia fue un hombre que estaba borracho, entró en el templo y se quedó dormido sobre uno de los bancos. El sacristán le despertó y le invitó a salir, algo que no sentó bien al aludido, que se despertó violento, agresivo y comenzó a dar puñetazos al religioso.

En un primer momento, la iglesia quedó en silencio, pero acto seguido todos los feligreses intervinieron para parar la violencia y también fueron damnificados. Tras intentos de hablar con él y recibir patadas y amenazas, finalmente el sacristán lo inmovilizó.

Hace cinco años, todavía con mascarilla, el exalcalde de Albalat dels Sorells zarandeaba al cura a la salida de misa. En aquella ocasión, según los testigos, la exprimera autoridad local amedrentó en plena calle al sacerdote, quien no quiso presentar denuncia, como ha ocurrido en Llocnou de Sant Jeroni.

A tortazos por la hostia por el suelo

En la parte contraria y que causó un gran revuelo que todavía es recordado entre los feligreses de la Safor está el caso de Ròtova, donde el cura se lió a tortazos con un festero que rompió la hostia ante el altar en plenas fiestas patronales de 2010.

Fue durante la eucaristía de la Divina Aurora cuando se enzarzaron en una pelea que dejó atónitos a los asistentes al oficio religioso. Era sábado y poco antes de la una de la tarde cuando los feligreses se acercaron al altar para tomar la comunión. Fue entonces cuando el joven se quitó la hostia consagrada de la boca y decidió romperla delante del cura; para sorpresa del párroco, de las autoridades municipales y de los ciudadanos de este pequeño municipio de 1.350 habitantes.

La respuesta del cura fue inmediata: le propinó una bofetada al festero, que decidió responder a la agresión con otro golpe de mano. El párroco expulsó al festero llamándolo “sacrílego” y se disculpó con la feligresía por su conducta.

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El Arzobispado, en aquella ocasión, tuvo que hacer un acto para sacralizar el templo, es decir, una adoración eucarística en desagravio a lo sucedido.