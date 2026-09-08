El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro

Antonio Gómez llevaba más de diez años viviendo en el segundo piso de la calle Arquitecto Segura Lago donde su hijastro ha acabado con su vida. Su vivienda, la puerta ocho, da al patio interior y allí los vecinos que lo conocían no escucharon gritos ni peleas que hicieran presagiar que algún día pasaría algo. Julio es vecino de Antonio y explicaba que se ha sorprendido mucho al enterarse de la noticia, destacando que “Toni era una persona muy amable. Lo conocía como vecino”, lamentando que lo ocurrido “no tiene ni pies ni cabeza”. Al saber que la Policía Nacional buscaba al hijastro como supuesto autor del crimen, Julio recordaba que Danil “era muy echado para atrás. Solo decía hola y adiós, y el poco trato era al entrar en el edificio. No me lo esperaba jamás”.

Julio no tenía trato con el joven, pero “lo conocía de vista, de cuando venía a visitarlo”, en referencia a que solía acudir a ver a quien fue su padrastro.

Otro vecino apuntaba que Antonio y la madre del supuesto asesino estuvieron viviendo en la casa del barrio de San Isidro y que ella se trajo a Danil de Rusia. "Vivió unos años con ellos. Es un joven rubio y muy alto. Lo saludé la pasada semana al verlo en la terraza de un bar cerca de aquí. Me he quedado sorprendido de lo que dicen que ha hecho”, manifestaba este vecino de la víctima.

Por último, un tercer vecino destacaba que el hijastro de la víctima “era muy alto, unos dos metros. Yo bromeaba diciéndole que contigo no iría a recolectar higos” en referencia a lo que mide.

Siguen buscando al hijastro

Tal y como ha publicado Levante-EMV, Antonio Gómez, de 50 años ha sido asesinado supuestamente por su hijastro, Danil de 23 años, la tarde de este martes, en su domicilio de la calle Arquitecto Segura Lago. La Policía Nacional busca al supuesto autor del homicidio quien tras darle un fuerte golpe en la cabeza con una mancuerna ha huido del lugar de los hechos.

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El joven había sido internado en Psiquiatría del Hospital General solo unas horas antes, pero esta mañana se ha escapado y ha regresado a casa para, supuestamente, matar a su padrastro sobre las dos de esta tarde.