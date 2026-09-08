Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de Gallineraquiosco ParterreValencia CF
instagramlinkedin

Narcotráfico

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Dos personas han sido detenidas en a operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla

Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados más de 1.200 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cocos, escondida en el fondo del remolque de un camión.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.

Noticias relacionadas

Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Los hermanos Gallagher asisten al estreno del documental de Oasis

Los hermanos Gallagher asisten al estreno del documental de Oasis

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

Pedreguer con 66 pisos y Dénia con 46, grandes beneficiados del nuevo portal público de alquiler asequible: viviendas desde 350 euros

Pedreguer con 66 pisos y Dénia con 46, grandes beneficiados del nuevo portal público de alquiler asequible: viviendas desde 350 euros

Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura

Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura

Contractades les obres per a derrocar el quiosc bar del Parterre

Contractades les obres per a derrocar el quiosc bar del Parterre

Rober Brugué desafía al Barça: “Vamos sin miedo"

Rober Brugué desafía al Barça: “Vamos sin miedo"
Tracking Pixel Contents