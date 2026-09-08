Última hora Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent

Miguel Pérez

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Julio, vecino del hombre asesinado por su hijastro en València: "Me ha sorpredido mucho. Era bastante amable. No me lo creo, estoy temblando"

Julio, vecino de Antonio Gómez, el hombre de 50 años que ha sido asesinado supuestamente por su hijastro, Danil, de 23 años, la tarde de este martes, en su domicilio de la calle Arquitecto Segura Lago, explica cómo era Toni y la relación con su hijo.

Tal y como ha publicado Levante-EMV, la Policía Nacional busca al supuesto autor del homicidio, quien, tras darle un fuerte golpe en la cabeza con una mancuerna, ha huido del lugar de los hechos.

El joven había sido internado en Psiquiatría del Hospital General solo unas horas antes, pero esta mañana se ha escapado y ha regresado a casa para, supuestamente, matar a su padrastro sobre las dos de esta tarde.