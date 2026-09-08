Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de Gallineraquiosco ParterreValencia CF
instagramlinkedin

Investigación abierta

Los Mossos investigan un presunto secuestro a tiros en Gavà (Barcelona)

La víctima fue localizada horas después herida en Sabadell

Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial / Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Català

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto secuestro ocurrido este lunes por la tarde en Gavà (Barcelona), después de que un hombre fuera localizado horas más tarde en Sabadell con una herida de bala, según han informado fuentes policiales a EL PERIÓDICO. Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron hacia las 18.30 horas en la calle del Pou de Gavà, en la zona de Can Espinós. Según las primeras informaciones, los Mossos recibieron el aviso de que un hombre había sido tiroteado y posteriormente introducido en el maletero de un coche. Horas después, la víctima apareció en Sabadell con una herida de bala.

La víctima iba en moto cuando le dispararon y su motocicleta apareció abandonada en el lugar del rapto. El disparo fue en una zona no vital y el hombre se recupera en el hospital.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer las circunstancias del suceso y trabajan para identificar y localizar al autor o autores del presunto secuestro.

Noticias relacionadas

El incidente tuvo lugar en Can Espinós, una zona conocida por los Mossos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la relación entre la víctima y sus presuntos agresores.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

El TSJ desestima tramitar una nueva declaración ambiental para la ampliación del puerto de València

El TSJ desestima tramitar una nueva declaración ambiental para la ampliación del puerto de València

Gandia ayuda con 10.000 euros a la UPV para promocionar el Campus y captar estudiantes

Gandia ayuda con 10.000 euros a la UPV para promocionar el Campus y captar estudiantes

El Consell aprueba el aumento salarial de los docentes tras el Pleno extraordinario de este martes

Ador traslada sus pacientes a Palma de Gandia y a Villalonga por las obras de reforma de su consultorio médico

Ador traslada sus pacientes a Palma de Gandia y a Villalonga por las obras de reforma de su consultorio médico

La autoexculpación de Mazón

Benifaió conquista el Campeonato de España de Veteranos de Tenis de Mesa con dos oros y un bronce

Benifaió conquista el Campeonato de España de Veteranos de Tenis de Mesa con dos oros y un bronce
Tracking Pixel Contents