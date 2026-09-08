Suspenden un juicio por intento de homicidio en Paterna tras advertir que el acusado es una persona tutelada

¿Qué le pasa a una persona que pide que le lleven en coche y acaba casi con la vida de quien conduce? ¿Sabía lo que hacía o actuó por temor a otra cosa? ¿Sufre alguna alteración o enfermedad psíquica? Son preguntas que este lunes se quedaban sin respuesta. La Sección Segunda de la Audiencia de València juzgaba este a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a otros dos en el interior del coche en el que todos viajaban.

Fue en una salida de la carretera CV-31, en término municipal de Paterna, el 15 de enero pasado, cuando se originó una discusión entre el acusado y el conductor y el copiloto.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado había encargado a las víctimas, el conductor del coche y el cuñado de este, que les trasladara como en otras ocasiones a él y a su pareja sentimental, a un destino que no ha sido determinado, en el marco de un negocio cuya naturaleza también se ignora, señala el ministerio público en su escrito de acusación provisional.

Fue durante el trayecto donde, supuestamente, el procesado discutió con ambos hombres y les atacó, tanto al conductor como al copiloto, asestándoles diferentes pinchazos y puñaladas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Por ello se enfrentaba a penas que suman 11 años de cárcel: siete y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros tres años y medio por lesiones.

“No lo mató de milagro”

El abogado de la acusación particular, Julio Ibáñez Cases, explicaba que la agresión fue muy dura dentro del habitáculo del vehículo, pues “no lo mató de milagro”, en referencia a que las heridas que le causó fueron intensas, sobre todo en el cuello, lugar donde en pocos centímetros convergen arterias, venas, nervios y vías respiratorias esenciales para la vida.

El juicio estaba previsto que se celebrara a primeras horas de la mañana de este lunes, pero era aplazado hasta la una de la tarde ante la posibilidad de que el preso, a través de su padre debidamente autorizado, pudiera abonar parte de la responsabilidad civil que se le pedía por los daños causados al conductor y copiloto.

Miedo a que le robaran

Según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas, el acusado no era la primera vez que pedía que le llevaran y nunca había pasado nada, hasta que ese 15 de enero de 2025, les atacó porque, según dijo, se dio cuenta de que no le llevaban donde les había pedido.

Al ver que la ruta no la conocía, temió que le hubieran tendido una trampa porque “tenía dinero” y “me querían robar” . De hecho, el acusado presuntamente pensó que le llevaban a un sitio donde estaban esperándole miembros de la familia del conductor o del copiloto con la intención de sustraerle el dinero que llevaba.

La acusación particular reclamaba una responsabilidad civil de 15.000 euros por los daños causados al conductor.

El banco destapaba la situación

El padre acudía a media mañana a una entidad bancaria para abonar el pago de parte de esa responsabilidad civil, pero se encontraba con las cuentas de su hijo totalmente bloqueadas, por lo que a primeras horas de la tarde no se pudo reiniciar el juicio.

La defensa del acusado advertía al Tribunal de una situación sobrevenida, puesto que el padre siempre había operado en la cuenta bancaria de su hijo, como así lo podía atestiguar mediante extractos bancarios, pero al ir este lunes, el banco le comunicó que "ya no estaba autorizado” a realizar transacciones en la cuenta de su hijo.

Y es ahí donde se destapaba que el detenido por el intento de homicidio estaba tutelado a través del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass), dependiente de la Generalitat Valenciana, por lo que el padre ya no podía disponer de los bienes para hacer frente al pago que se le había requerido.

Bajo tutela

El Ivass asume la tutela, la curatela o medidas de apoyo judicial para personas mayores de edad con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En este caso, ni el tribunal de la Sección Segunda ni la defensa del acusado sabían que el imputado estaba tutelado, de ahí que su padre no pudiera operar en la cuenta bancaria, dado que la Generalitat Valenciana controla tanto la esfera personal y asistencial como la administración patrimonial del acusado.

El presidente de la sala, a tenor de lo expuesto, señalaba que no era posible la celebración del juicio. El hecho de que una persona que está sujeta a medidas de apoyo judiciales —como la curatela— significa que sufre una alteración o enfermedad psíquica que limita su capacidad jurídica, lo que obligaba al tribunal a detener la vista para evaluar su situación penal específica.

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La defensa del detenido solicitaba que, ante la negativa del Ivass a dar la información, fuera el propio tribunal quien la requiriera al Instituto Valenciano de Servicios Sociales para así poder defender los intereses de su cliente.