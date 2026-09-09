Detenidos cuatro hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia
La víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada a mantener relaciones sexuales con la expareja, su hermano y dos amigos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a cuatro hombres de entre 44 y 53 años por, presuntamente, agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos. La víctima fue supuestamente obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él --al que además se le imputan malos tratos--, con su hermano y dos amigos.
Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación tuvo su origen el 11 de agosto tras personarse en dependencias de Policía Nacional una mujer que solicitaba asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental.
Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia. Los agentes averiguaron que la mujer fue supuestamente obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más --el hermano y dos amigos de este--.
Si la mujer se oponía a las exigencias de su expareja, este presuntamente llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.
Tras las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se consiguió localizar, en primer lugar, a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años que fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género.
Posteriormente, una vez identificados plenamente el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
- Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València
- El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros
- Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
- El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
- Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos
- Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
- Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent